Os banqueiros centrais foram postos de joelhos, então o Banco Central Europeu e o Federal Reserve contribuíram para as crises

O Fed e o Banco Central Europeu estão em déficit, enquanto os banqueiros exacerbam as crises

A crise de crédito implementada pelo Fed e pelo Banco Central Europeu deveria conter a inflação. Até agora, apenas alguns bancos faliram Isso causa pânico nos mercados globais, bem como um aumento nos rendimentos dos títulos. Por outro lado, os consumidores são precificados em relação aos seus negócios muito lentamente. uma casa decimal de cada vez. Enquanto isso, o PIB está caindo em todos os lugares (incluindo a Itália) e na Alemanha estima-se que seja negativo ao longo de 2023. Três bancos americanos saltam e o Credit Suisse está vacilando. Somente o crash do mercado de ontem custou US$ 365 bilhões.

Em meio a esse bombardeio de más notícias, a reunião executiva do Banco Central Europeu pediu uma decisão sobre uma nova crise de crédito nesta manhã. Christine LagardeE anunciou há um mês que seria de 0,5%. A velocidade do aumento é inédita na história do BCE, uma vez que a corrida, iniciada em julho, já elevou as taxas para 2,5%. Em vez disso, o que tem um precedente trágico está errado.

Lagarde gosta de Trichet?

Como podemos esquecer o desastre que você causou em 2009 Jean Claude Trichet Quem aumentou as taxas de juros em um momento em que as finanças globais desmoronavam sob o peso das hipotecas subprime e da falência do Lehman? Enquanto o Banco Central Europeu apertou o crédito Bernankeo presidente do Federal Reserve abriu todas as torneiras para reabastecer o sistema seco.

O que aconteceu depois da má escolha de Trichet está bem gravado na memória: o euro ameaçando rachar, os porcos (Portugal, Itália, Grécia e Espanha) a um passo da falência, o açougue social de Atenas. Levou Draghi “o que for preciso” em 2012 para conter a onda. Christine Lagarde é francesa como Jean-Claude Trichet: ela repetirá o erro? Certamente até agora ele não demonstrou muita capacidade de controlar os eventos.

O começo dos deslizes

Vamos ser sinceros: desde que chegou a Frankfurt ela não tem sido totalmente impecável. Já na primeira conferência de imprensa consegui quebrar os mercados. Ele declarou que a função do BCE não é fechar spreads. Reação Instantânea: A Avalanche de Vendas de BTPs e a Corrida por Bunds. Ele curou um escudo anti-espalhamento que nunca viu a luz do dia.

Depois a Covid e a abertura das barragens de liquidez. Pela primeira vez na história mundial, as taxas ficaram negativas. Cobrança reversa: O credor paga o devedor. Um caso excepcional que precisava de homens e mulheres excepcionais. Em vez disso, eu não freio. Apesar da recuperação repentina em 2021 após a tragédia da covid, o custo do dinheiro permaneceu igual ou abaixo de zero enquanto foi necessário começar a movimentá-lo.

Desastre inflacionário

No início de 2022, Lagarde anunciou que a política monetária permanecerá acomodatícia até o final de 2023. Independentemente do fato de que Jerome Powell, certamente não um governador engenhoso, já na cúpula de Jackson Hole em setembro de 2021, deu o fim do apito de férias. A partir do outono seguinte, o custo do dinheiro nos Estados Unidos aumentaria porque a inflação foi brutal.

Exibindo seus lindos alfinetes, Madame Lagarde declarou que não havia nada com que se preocupar porque a escalada de preços na Europa era um flash na panela. Mas então o incêndio realmente estourou com bombas russas sobre a Ucrânia. Evento imprevisível com certeza. O fato é que de fevereiro a julho o BCE não agiu. Então ele começou a apertar com violência sem precedentes. Powell estava fazendo o mesmo nos Estados Unidos.

O resultado pode ser visto. Em vez da inflação, o pivô da taxa caiu sobre três bancos regionais dos EUA, gigantes como o Credit Suisse ficaram paralisados ​​e as bolsas de valores desabaram como paralelepípedos. Rendimentos de títulos recordes e margens de lucro crescentes. Estamos apenas no começo. Um círculo de fogo está se fechando: preços em alta, economia em queda livre, devedores em dificuldades e bancos falidos. Inferno.