O Banco do Vale do Silício está fechando. Yellen: Vamos assistir – Corriere.it

Silicon Valley Bank (Svb) sacode os mercados: O medo da falência da instituição de crédito de Santa Clara, na Califórnia, que agora procura um comprador, fez com que as ações financeiras e bancárias despencassem, levando as bolsas de valores ao vermelho. No mundo todo. A situação deve ser muito perigosa se o assunto for interferido A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellenque disse durante uma audiência no Congresso: «Há desenvolvimentos recentes que afetam alguns bancos Eu observo muito de perto e quando os bancos sofrem perdas financeiras é motivo de preocupação e deve ser». As ações do First Republic Bank, que atende empresas de capital de risco selecionadas e clientes relacionados à tecnologia, também foram negociadas na bolsa, após perdas de 40%.

Para compensar as perdas de US$ 1,8 bilhão com a venda de títulos em sua carteira, o banco sem dinheiro do Vale do Silício, especializado no setor de tecnologia, surpreendentemente decidiu aumentar seu capital em US$ 2,25 bilhões. Mas o anúncio gerou pânico entre os investidores Na quinta-feira, as ações da Svb caíram 60,4% na Nasdaq. E então, horas depois, por mais 30%. A notícia dos problemas do Svb se intensificou Já abalando nervosamente os mercados devido ao fechamento do Silvergate, o credor se concentrou em criptomoedas. Assim, o duplo alarme atingiu as ações de outros bancos, primeiro de Wall Street, onde quinta-feira libra Quatro grandes bancos americanos – Citigroup, Wells Fargo, JpMorgan Chase e Bank of America – queimaram mais de US$ 52 bilhões em capitalização.. Depois, na sexta-feira, nas listas de preços de todo o mundo, incluindo a Itália. Enquanto as ações da Svb foram rapidamente suspensas depois de cair 68% antes da abertura. neste ponto O banco havia anulado o aumento de capital e avaliaria a venda ou transferência de uma parte de seu capital. READ "Um apagão total? É por isso que poderia acontecer. O que seria necessário se tudo acabasse?"

dia do mercado de ações Na Europa, o Stoxx 600 cai 1,4% na hora do almoço, com Londres de camisa preta (-1,8%). Milão e Madri (-1,6%), Frankfurt (-1,4%) e Paris (-1,3%) também declinaram. O índice de ações bancárias atingiu o fundo do poço (-3,9%), arrastado pelos colapsos do Société Générale (-5,5%), Deutsche Bank (-5,4%) e Banco Santander (-4,9%). Na Piazza Avari, entre as piores ações estão Bper (-4,2%), Fineco (-3,6%), Banco Bpm (-3,1%) e Mps (-3%). Mas o declínio também se estendeu às empresas de tecnologia e automobilísticas.

não Os bons dados sobre o desempenho do mercado de trabalho americano, com 311 mil novos empregos criados em fevereiro, deram a Wall Street o empurrão necessário que as bolsas europeias esperavam para reduzir as perdas.

A Svb é especializada no setor de startups e tecnologia Fundada em 1983, a Svb atua nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Israel Ele oferece uma gama de serviços financeiros para o ecossistema de startups, desde a simples manutenção de contas bancárias até conselhos sobre arrecadação de fundos. Em seu site, a Sbv se orgulha de trabalhar com cerca de 50% das empresas de tecnologia, saúde e biotecnologia apoiadas por fundos de capital de risco dos EUA, incluindo as plataformas Pinterest e Shopify.

Os problemas começaram na quarta-feira. Para aumentar o capital após as perdas da crise tecnológica mais ampla, o banco anunciou um aumento de US$ 2,25 bilhões, que não foi bem recebido pelos investidores. Supostamente, os sócios das principais empresas de capital de risco contataram as empresas do portfólio, em alguns casos convidando-as a retirar seu dinheiro do banco. Incluindo a agência bloomberg Ele cita o Funders Fund de Peter Thiel, a Coatue Management e a Union Square Ventures. READ Na Espanha, uma "palestra contínua" da Divina Comédia

A questão é que depois de mais de uma década sem custosO forte aumento das taxas de juros deixou os bancos sobrecarregados com títulos de juros baixos, que não podem ser vendidos rapidamente sem incorrer em perdas. Portanto, se muitos clientes retirarem seus depósitos de uma só vez, você corre o risco de ter um colapso. Foi o que aconteceu com a Svb, que vendeu US$ 21 bilhões em títulos para obter liquidez instantânea, com prejuízo de US$ 1,8 bilhão.