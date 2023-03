Carros de uma coalizão de países da União Europeia contra os padrões Euro 7 em Estrasburgo na segunda-feira

Bruxelas, 10 de março. (askanews) – O ministro dos Transportes tcheco, Martin Kupka, está organizando uma reunião em Estrasburgo na tarde de segunda-feira com colegas de uma dúzia de outros países da UE, incluindo a Itália, que compartilham o objetivo de “suavizar” a proposta legislativa em discussão sobre os novos padrões Euro 7. emissões de carros e vans.



As novas normas Euro 7 dizem respeito à redução de poluentes como os óxidos de azoto e as partículas, mas não o dióxido de carbono, onde existe outro regulamento da UE, que prevê a redução de emissões em 2035, atualmente proibido no Conselho da UE da Alemanha, Itália , Polónia, Bulgária e a própria República Checa .





Segundo apurou-se em Bruxelas, os ministros dos outros dez países que foram enviados para participar na reunião a realizar na sede do Parlamento Europeu à margem da sessão plenária, graças à disponibilidade do relator do Proposta Euro 7, o tcheco Alexander Vondra (do grupo conservador Ecr) são da Finlândia e França Alemanha, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Hungria. A Itália deve ser representada pelo Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Infraestrutura Matteo Salvini.Durante o encontro, que se prevê que se prolongue até às 15h00, é muito provável que, para além do Euro 7, seja abordada a questão do regulamento que estabelece a meta de carros com zero emissões de dióxido de carbono em 2035, que é sobretudo da autoria alemã governo, também será abordado. Que esperamos propor uma solução que garanta, sem desvirtuar o acordo já alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, a continuação da produção de motores endotérmicos, mesmo que apenas funcionem com combustíveis sintéticos sem emissões líquidas.Para a Euro 7, o objetivo a ser proposto para discussão, conforme apuramos, será aplicar as novas normas de emissão apenas às partículas geradas pelo atrito dos pneus no asfalto e nos dispositivos mecânicos do veículo durante a frenagem. , deixando inalterados os atuais padrões Euro 6 para emissões de motores.