Escolhido pelos Estados Unidos: Notícias de 10 de março de 2023

Títulos do governo de curto prazo, spread entre Bund e Pigs são (quase) zero

Antigamente nos mercados eram chamados de «porcos». Hoje, Portugal, Itália, Grécia e Espanha – deixando para trás aquela taquigrafia feia nascida da crise do spread de 2010-2012 – estão se vingando um pouco: depois de amadurecidos os títulos do governo de dois anos, eles quase cancelaram o spread com a Alemanha. Até Portugal, o velho “P” dos porcos, conseguiu ultrapassar Berlim: há alguns dias, o rendimento dos títulos de Lisboa a dois anos é inferior ao dos títulos alemães comparáveis. A Espanha, por outro lado, está quase no mesmo nível (seus títulos do governo de dois anos superam os títulos do governo alemão em apenas 15 pontos-base) e a Grécia está agora apenas 36 pontos-base acima. A Itália está retrocedendo neste período introdutório: o spread no vencimento de dois anos ainda está em torno de 50 pontos-base. Mas se você acha que no início de outubro de 2022 o número mais que dobrou (103), então você entende que a Itália também percorreu um longo caminho.

Alessandro Graziani – Morya Longo, Sole 24 Ore

**

Bolsas de valores ainda têm medo de bancos centrais

Mais uma sessão nervosa nos mercados europeus. As principais listas de preços de ontem moveram-se em território negativo durante a maior parte do dia e depois fecharam fracas mesmo após a publicação dos Pedidos de Auxílio-Desemprego dos EUA, acima do esperado. Em Milão, o Ftse Mib perdeu 0,72% para 27.710 pontos, afetado pela gestão de ativos, enquanto no resto do continente o Ftse 100 perdeu 0,63%, o índice Cac 40 caiu 0,12% e o Dax parou de paridade. Os dados agregados no exterior mostraram um mercado de trabalho um pouco menos sólido. Mas, segundo especialistas, isso não condicionará os próximos movimentos do Fed, que de qualquer forma elevará os juros em 22 de março em 50 ou 25 pontos base.

Emma Bonotti, Milão Finanças

**

EUA, $ 6,8 trilhões manobram mais dinheiro para defesa e bem-estar

A classe média é a espinha dorsal da nossa sociedade. Meu objetivo é fazer a economia crescer de baixo para cima. Por muito tempo, os trabalhadores tiveram suas costas espancadas e deixadas para trás pela economia, enquanto as classes altas sempre se safaram disso. Mais do que um orçamento, o que Joe Biden apresentou ontem é um programa político, uma base para organizar a próxima campanha eleitoral, para voltar a propor a sua candidatura à Casa Branca nas eleições de 2024. Aumento de impostos (para os ricos) Os militares e os gastos sociais propostos pelo presidente para o próximo ano fiscal também são um desafio diretamente ao líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy, que ameaçou impedir que o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões fosse aumentado se o governo não concordasse em cortar gastos federais: “Bom pelo país, estou pronto para encontrá-lo novamente amanhã”, disse Biden.

Luca Veronese, Sole 24 Ore

***

Isenção de responsabilidade: “Escolhi por nós” é um serviço oferecido aos leitores de focusrisparmio.com. A coluna fornece uma visão geral rápida das notícias do setor de gestão de ativos, a partir de uma seleção feita pela equipe editorial. O serviço está disponível durante a semana, de segunda a sexta-feira.

.

