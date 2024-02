Enel, Edison e Hera estão cheios de clientes do antigo mercado protegido

Foi concedido a sete operadores o fornecimento de eletricidade a clientes que saíram do mercado protegido a partir de 1 de julho e que não escolheram um operador isento de impostos. Esses usuários serão atribuídos automaticamente ao serviço de proteção progressiva. Para o efeito, o território italiano foi dividido em 26 regiões, cada uma das quais atribuída a um operador num leilão realizado no dia 10 de janeiro. 7 regiões foram para Enel (máximo personalizável), 7 para Hera, 4 para Edison Energia, 3 para Illumia, 2 para A2A, 2 para Iren, 1 para Eon.

O Serviço de Proteção Escalonada (Stg) é o serviço criado pela Arera para acompanhar a transição para o mercado livre de energia elétrica após a retirada da proteção de preços e terá duração máxima de três anos. Todos os clientes não domésticos que não tenham vendedor duty-free e que não selecionem um operador duty-free entre agora e julho ficam automaticamente incluídos no serviço, sem qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A Enel tem 1,4 milhão de usuários, em 6 territórios no norte (incluindo o município e província de Milão, Torino, província, Brescia, Mântua, Verona, Trentino-Alto Adige, Parma e Piacenza) e um no centro (cidade de Roma) . As sete peças de Hera valem mais 1 milhão de clientes, a maioria deles no Norte. O grupo liderado pelo CEO Flavio Cattaneo entrou em regiões onde não era titular nem vice-campeão, adquirindo, entre outras coisas, as regiões com maior renda per capita do país o que facilitará políticas de venda cruzada com o abastecimento de gás . Além disso, a recuperação de custos ociosos prevista no Decreto Legislativo de Energia bis permitirá a liberação de recursos para melhorar a oferta comercial.

A Edison adquiriu 4 lotes no centro e sul da Itália, aumentando a sua base de clientes em 700.000 unidades. A Illumia assumiu Como, Município de Torino, Varese, Roma (província), Florença, Nápoles (província), Nuoro e Sassari e atingiu a meta de 1 milhão de usuários. Iren se expande para o sul, conquistando 340 mil novos clientes. Atualmente existem 4,5 milhões de famílias na área protegida. Caso não optem primeiro pelo duty-free, no dia 1º de julho serão automaticamente transferidos para o “Serviço de Proteção Progressiva”, com tarifa variável “Placet”. Arrera estima que, graças aos leilões, os utilizadores de eletricidade que passarem automaticamente para a proteção faseada pouparão cerca de 73 euros por ano em comparação com o mercado protegido. “Os leilões correram bem – comentou o ministro do Meio Ambiente, Gilberto Bechetto (foto) – porque se caracterizaram pela alta participação e competição entre os operadores, o que se traduz em vantagens para os usuários.” A este respeito, recorde-se que os clientes locais de eletricidade que já tenham mudado para o mercado livre têm o direito de regressar ao serviço de proteção reforçada até ao final de junho de 2024. Para tal, será necessário contactar o operador do serviço de o serviço de proteção reforçada do seu município.