Os turistas americanos não podem salvar a Grécia, Espanha e Itália. Relatório Bloomberg

Os turistas americanos representam uma pequena porcentagem dos viajantes em países que dependem desse setor, como Grécia, Espanha e Itália, segundo a Bloomberg.

É o sonho americano de um setor de turismo europeu conturbado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ao New York Times no domingo que turistas americanos totalmente fortificados podem visitar a União neste verão.

Mas os Estados Unidos respondem por uma pequena parcela dos viajantes em países dependentes do turismo, como Grécia, Espanha, Portugal e Itália. Para evitar outra temporada de férias perdida para esses países, as viagens dentro da Europa devem ser totalmente reabertas. E isso ainda parece muito distante – ele escreve Bloomberg.

A perspectiva de turistas americanos chegarem à Europa é definitivamente um passo na direção certa. Os americanos estão ansiosos para viajar novamente e os aluguéis de verão nacionais são rapidamente reservados. Algumas pessoas agora podem ficar tentadas a trocar suas férias em Cape Cod por uma viagem para Capri. Os viajantes americanos serão uma bênção para as economias locais do continente e para grupos hoteleiros internacionais, como Marriott International Inc, InterContinental Hotels Group Plc e Accor SA.

A retomada dos voos transatlânticos também ajudará companhias aéreas como a Virgin Atlantic e a British Airways (integrantes do grupo SA). Isso não é apenas uma grande parte da capacidade das companhias aéreas tradicionais, mas os voos entre a Europa e a América do Norte também são muito lucrativos. O colapso dos voos de longo curso é um dos motivos pelos quais as ações da IAG, Deutsche Lufthansa AG e Air France-KLM ficaram para trás em relação a especialistas em voos de baixo custo como a Ryanair.

No entanto, não está claro quantos americanos desejarão ou poderão viajar para a Europa. Na semana passada, o Departamento de Estado dos EUA emitiu avisos “não viaje” para cerca de 80% dos países do mundo, incluindo muitos na Europa.

Mas o maior problema que o sindicato enfrenta é que a maioria dos turistas que vão à França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha durante as altas temporadas de verão vêm de outros países da Europa Ocidental, de acordo com Richard Clark, analista da Bernstein. Os americanos são mais propensos a reservar férias em locais próximos ao Caribe do que em destinos no Mediterrâneo.

Para que o turismo europeu se recupere verdadeiramente, as restrições devem ser suspensas nos principais países exportadores para turistas que procuram o sol no verão, como a Grã-Bretanha e a Alemanha.

O Reino Unido anunciou um sistema de semáforos, por meio do qual os britânicos podem viajar para países “verdes” sem ter que entrar em quarentena ao retornar. Aqueles que chegam de áreas de alto risco marcadas como “âmbar” e “vermelho” estarão sujeitos a restrições mais rigorosas. O governo deve anunciar mais detalhes na próxima semana, e a viagem internacional pode começar a partir de 17 de maio. Mas os detalhes serão importantes: os países da lista âmbar permanecerão desconfortáveis ​​e caros para muitas famílias, pois terão de ficar em quarentena por 10 dias e fazer mais testes Covid na volta.

A Alemanha não tem uma proibição real de viagens, mas a situação também não é clara. Por exemplo, embora os alemães possam realmente visitar Maiorca, eles não são incentivados a tirar férias na Grécia. Como resultado, alguns países estão resolvendo o assunto por conta própria. A Grécia vai abrir totalmente as suas portas ao turismo para aqueles que foram vacinados ou recentemente testados negativos para o vírus, a partir de meados de maio.

Claro, esse lançamento tímido pode ser desfeito com novas variantes do Covid e medidas para prevenir novas ondas de infecções em países como a Índia. No mês passado, o secretário de Saúde britânico Matt Hancock levantou a possibilidade de que os britânicos precisariam de uma terceira dose de vacinas, para se proteger das novas cepas, antes que pudessem viajar para o exterior. Tal plano interromperia a temporada de viagens que se aproxima rapidamente.

Isso pode ser um raro lampejo de esperança, mas uma invasão dos feriados americanos não será suficiente para salvar o verão europeu.

