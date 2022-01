Recibos de loteria 7 de janeiro de 2022

Códigos de recebimento de loteria para 7 a 22 de janeiro

Como saber se ganhou na loteria de vouchers Em 7 de janeiro de 2022? – Sabemos que essa pergunta é muito comum entre todos os consumidores que geraram códigos de jogos de loteria de cupons.

sair recibo de loteria, inicialmente previsto para janeiro do ano passado, depois adiado para 21 de fevereiro e 7 de janeiro de 2022 O primeiro sorteio do novo ano é realizado.

Vamos descobrir mais em nosso artigo dedicado ao sorteio da loteria para recibos 7 de janeiro de 2022.

O que é a loteria de recibos de 2022?

a recibo de loteria É um concurso de premiação organizado pelo governo italiano. Por que isso é modernidade? Altamente desejável pelo governo Conte 2?

O objetivo principal é desestimular com mais força os “negros” e, assim, ajudar as empresas no combate à sonegação de impostos, que sempre é muito alta em nosso país.

Além da operação sem dinheiro, será (segundo o Ministro da Economia) uma grande nova arma de incentivo à “fidelização financeira”.

Um dos primeiros países a enviar com sucesso recibo de loteriaPortugal (em 2014) e Itália também esperam obter benefícios significativos com a introdução desta nova medida.

Recibos de loteria: área reservada e prêmios

a recibo de loteriaNão custa nada ao consumidor, pois está diretamente relacionado com as compras habituais feitas nos estabelecimentos comerciais.

A partir de 1 de dezembro de 2020, Você pode criar seu próprio código de loteriaE Começando com o código de imposto do consumidor adulto.

O código pessoal associado à nova loteria de voucher pode ser impresso ou salvo em seu smartphone.

Compras em dinheiro não podem participar da loteria de vouchers, compras online, aquelas faturadas e aquelas para as quais o cliente fornece ao varejista o seu código fiscal ou cartão de saúde para fins de dedução ou dedução fiscal.

Cada euro gasto equivalerá a um bilhete virtual, sendo que para compras iguais ou superiores a 1.000 euros, será possível criar até mil bilhetes virtuais.

Não pode participar em recibo de loteria Para compras feitas em lojas ativas. Na primeira fase deste novo sorteio, também serão exceções as compras documentadas com nota fiscal eletrónica e as compras cujos dados de pagamento sejam transferidos para o sistema de cartão de saúde (compras de medicamentos, etc.).

Loteria de recibo: o código pessoal que aparecerá para o comerciante durante a fase de compra

Recibos de loteria Como participar?

Na compra de bens ou serviços com dinheiro eletrônico, o código pessoal, previamente criado para a loteria de vouchers, deve ser mostrado ao estabelecimento. Prêmios até recibo de sorteio de loteria eu:

quinze prêmios de 25.000 euros para o consumidor e quinze prémios de 5.000 euros para cada comerciante , todas as semanas (a partir de 21 de junho) – também pode haver prêmios adicionais,

, todas as semanas (a partir de 21 de junho) – também pode haver prêmios adicionais, dez Prémios de 100.000 euros para o consumidor e dez prémios de 20.000 euros para o comerciante , todos os meses (primeiro sorteio 11 de março 21),

, todos os meses (primeiro sorteio 11 de março 21), uma Um prémio de 5.000.000 euros para o consumidor e um prémio de 1.000.000 euros para o comerciante, todo ano.

Pague com um cartão pré-pago ou Cartão de créditoe, portanto, também cria uma oportunidade para Lucros também para o comerciante.

Loteria de recibos: Como posso saber se ganhei em 7 de janeiro de 2022?

Quando os prêmios são verificados? Como saber se você ganhou na loteria de vouchers?

A agência de monopólio e a alfândega publicarão eles próprios os bilhetes vencedores Canal do Twitter, mas não só: os vencedores receberão uma carta registrada ou e-mail certificado.

Além disso, quem adicionou o número do telemóvel na área reservada também terá uma comunicação informal e instantânea via SMS.

Os ganhos só podem ser cobrados por transferência bancária ou por cheque administrativo intransferível, para participantes sem IBAN.

prêmios em vez disso, Não será reembolsável após 90 dias, a partir da data de recebimento da carta vencedora. Por isso, é sempre necessário estar atento às extrações e notificações que o despacho aduaneiro receberá.

Loteria de recibo: ganhar ingressos em 7 de janeiro de 2022

Quais são os bilhetes premiados para o sorteio semanal? 7 de janeiro de 2022?

Aqui estão todos os detalhes sobre os vencedores:

O link completo para os códigos vencedores

em 2022 Sorteios semanais incluem prêmios adicionais: 25 prêmios todas as semanas de 10.000 euros para compradores e 25 prêmios Dar 2.000 EUR para revendedores.

Os sorteios semanais, mensais e anuais seguem o seguinte esquema:

Toda quinta-feira (7 de janeiro de 2022 na sexta-feira) Os sorteios semanais dos recibos enviados e cadastrados pelo sistema de loteria serão realizados de segunda a domingo, até as 23h59 da semana anterior.

Por outro lado, os sorteios mensais de recebimento de loteria, Na segunda quinta-feira do mês.

Abaixo está o calendário completo de Sorteios mensais Em 2022:

Quinta-feira 13 de janeiro (o próximo)

Quinta-feira 10 de fevereiro

Quinta-feira 10 de março

Quinta-feira 14 de abril

Quinta-feira 12 de maio

Quinta-feira 9 de junho

Quinta-feira 14 de julho

Quinta-feira 11 de agosto

Quinta-feira 8 de setembro

Quinta-feira 13 de outubro

Quinta-feira 10 de novembro

Quinta-feira, 8 de dezembro

13 de janeiro de 2022 Deve haver uma nova loteria Grandes prêmios semanais! E meu mês.

Se o dia do sorteio cair em feriado nacional, o sorteio é adiado para o dia útil seguinte.

Por fim, será determinado pelo Diretor-Geral da Alfândega e dos Monopólios onde será feito o sorteio anual.

Link do canal do Twitter da agência alfandegária e monopólio: https://twitter.com/AdmGov

Portal da loteria de recibos: cadastro e informações

Muitas outras informações importantes, tanto para consumidores quanto para comerciantes, podem ser encontradas no portal oficial do governo: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/

no fim A partir deste link, será possível acessar o FAQ, as perguntas mais frequentes sobre o tema “Recibo de loteria”.

