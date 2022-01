Os carros mais vendidos na Itália em 2021

50 principais – a Fiat Panda Confirmando novamente a rainha do mercado italiano em 2021, na verdade, 112.298 clientes já compraram um. Em segundo lugar, muito distinto, o Fiat 500, a uma altura de 44819, seguido de perto por Lancia Yessilon Com 43.735 registros. O grupo Stellentis complementa o excelente desempenho ao ocupar também a quarta posição no ranking, graças ao Jeep Renegade, que em 2021 obteve 35.334 novos clientes. O quinto lugar Toyota Yaris, com 32.634 carros, o sexto para o 500X a uma altitude de 31.982, atrás do Citroën C3, parou em 31.003. Dacia Sandero (29.094) fechou os dez primeiros, seguida em nono por Jeep Compass (28.570) e Ford Puma , Isso parou em 28.556 carros.

mercado – Segundo dados da UNUNAE, os 50 primeiros recordes também se refletem no ranking dos fabricantes (ver galeria de fotos), ficando em primeiro lugar Fiat, que entregou 223.567 veículos em 2021 (+ 5,78% em 2020), seguido por Volkswagen, 126.092 (-1,62% em 2020) e por Toyota Com um total de 84.850 unidades (+ 19,21%). Crescimento da Dacia, 61.696 carros e + 15,51% em relação a 2020, e sobretudo Hyundai que fecha 2021 com 45.001 carros (34,78), seguido da “irmã” Kia com 43.891 (+23,78) no ano passado.