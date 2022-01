EU ‘Índice Anual de Aposentadoria Global de Vida Internacional No início do ano publicou ranking Os 10 principais países para se aposentarem no exterior em 2022. Embora essa não seja uma opção a ser tomada de ânimo leve, antes da chegada da pandemia, o número de italianos que planejavam mudar de vida assim que parassem de trabalhar aumentava constantemente. Desde o início de 2020, as coisas mudaram graças ao surto da epidemia global que continua a fazer milhares de vítimas todos os dias.

Ranking dos 10 melhores países para se aposentar no exterior em 2022

Melhores países para viver como aposentados no exterior em 2022 De acordo com a classificação anual do Índice de Aposentadoria Global anual da vida internacional:

1. Panamá

2- Costa Rica

3. México

4. Portugal

5. Colômbia

6. Equador

7. Malta

8. França

9. Espanha

10- Uruguai.

Panamá é o primeiro país a se aposentar

pela décima primeira vez, Panamá Ela ganha o primeiro lugar: graças a um clima excepcional, uma economia estável e cuidados de saúde superiores. Em segundo lugar lá Costa RicaAlém de estar entre os países com maior expectativa de vida do mundo, também pode contar com um sistema nacional de saúde que está entre os 20 melhores do mundo. O México ocupa o terceiro degrau do pódio, com 2.000 euros por mês para um casal de aposentados e mais para cobrir despesas de moradia, alimentação, transporte, saúde e serviços.

se ‘América Central e Latina Dominando os dez primeiros em 2022, merecem uma menção especial os quatro países europeus que conseguiram figurar na prestigiada lista viva internacional. Começando com Portugal a subir ao pódio, alcançou o quarto lugar: a nação lusitana ama a comida, o clima mediterrâneo, os atractivos culturais e naturais, até mesmo os preços baixos.

Em sétimo, oitavo e nono lugares estão Malta, França e Espanha. A ilha mediterrânea oferece aos seus residentes 300 dias de sol por ano, a nação transalpina tem um excelente sistema de saúde, enquanto a nação ibérica fornece transporte público padrão.

