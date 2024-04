Cuidado com o consumo diante das novas contas

As tarifas de eletricidade no mercado protegido sofrerão alterações em breve; Esperando para ver como as contas vão mudar, Facile.it analisou o consumo dos principais dispositivos de limpeza doméstica Descobrimos que só na máquina de lavar, na máquina de secar, no ferro, no aspirador e na esfregona a vapor acabamos por gastar mais de 230 euros por ano. Com a grande limpeza de primavera chegando, é uma boa ideia saber quais aparelhos estão gastando mais e como economizar com eles; Aqui está a análise do Facile.it.

máquina de lavar

O primeiro eletrodoméstico sob a ótica da Facile é a máquina de lavar. Para efeitos de análise, o comparador teve em conta a tarifa de eletricidade do mercado protegido (atualizada até ao primeiro trimestre de 2024) que é igual a 0,25 euros por kWh. Quanto custa uma máquina de lavar em eletricidade? Considerando o novo modelo de 9kg na classe energética E (nova etiqueta energética), cada lavagem custa-nos cerca de 22 cêntimos de euro em energia; Pode parecer pouco, mas se lavarmos uma máquina de lavar de dois em dois dias, gastaremos cerca de 40 euros anuais, mas se tivermos uma máquina de lavar por dia, ou mais, devemos ter em conta ultrapassar os 80 euros. Duas dicas básicas para economizar dinheiro: a primeira é usar apenas lavadoras com carga totalPara melhorar os gastos e reduzir o número de lavagens, A segunda é evitar lavar em temperaturas muito altas A menos que seja absolutamente necessário. Por fim, se você possui tarifa de energia em dobro, lembre-se de ativar o aparelho apenas à noite ou nos finais de semana, caso contrário você pagará uma tarifa mais alta.

secador

O segundo aparelho analisado só poderia ser o secador. Olhando para a etiqueta energética, descobrimos que o modelo A++ de 9kg consome cerca de 1,6 kWh por ciclo de secagem, valor que se traduz num custo de cerca de 40 cêntimos de euro na fatura. Isto significa que para ligar a máquina de secar uma vez de dois em dois dias, gastaríamos cerca de 75 euros por ano em electricidade, mas isso passa a ser mais de 150 euros se o fizermos uma vez por dia. O consumo é elevado, por isso é uma boa ideia adotar algumas boas práticas; A primeira é secar bem as roupas na máquina de lavar antes de colocá-las na secadora. Isto nos permitirá reduzir os tempos de secagem e, portanto, os custos. A segunda é utilizá-lo em todo o seu potencial, mas sem exageros; Muita roupa pode reduzir a eficiência e aumentar os custos.

ferro

O último passo das nossas roupas, antes de colocá-las no guarda-roupa, é passar. Mas quanto nos custa o ferro na nossa conta? É preciso dizer que o aparelho consome muita energia, e o consumo costuma variar entre 1,8 e 2,6 quilowatts por hora. Existem muitos tipos de ferros (de embutir, com caldeira, com gerador de vapor…), por isso a primeira sugestão é escolher aquele que melhor se adapta às necessidades da nossa família. Um ferro que consome 2,2 kWh custa-nos cerca de 60 cêntimos de euro por hora. Portanto, se dedicarmos duas horas por semana a esta atividade, as despesas anuais rondarão os 58 euros, mas no caso de uma família numerosa e mais horas passadas a engomar, a conta pode subir rapidamente. Para economizar, a primeira dica é usar um ferro quando tiver várias peças de roupa para passar; Aquecer água custa dinheiro e é melhor gastar tudo. ainda, Não é recomendado deixar o ferro ligado por mais tempo do que o necessário, isso será apenas um desperdício de energia. Por fim, preste atenção à manutenção e, principalmente, à formação de calcário, que pode não só aumentar o consumo, mas também reduzir a qualidade do resultado.

vassoura

O aspirador é um aliado diário indispensável para a limpeza da casa, mas quanto nos custa em electricidade? Os modelos existentes no mercado são diferentes e o consumo também; Um aspirador com fio pode consumir 1 kWh, o que significa que gastamos cerca de 25 cêntimos de euro por hora de utilização. ShPortanto, algumas horas por semana, ao longo do ano, custariam-nos cerca de 26 euros na conta. Para economizar, a primeira dica é diminuir o tempo de uso eliminando os momentos em que deixamos ligado sem usar, mas também atentar para a alternância constante de desligar e ligar novamente; Resumindo, é melhor deslocar os móveis antes de começar a deslocar o aparelho. A função Turbo só deve ser utilizada quando necessário (por exemplo, para carpetes, mas não para pisos ou parquetes) e, claro, preste atenção ao filtro; Se estiver limpo permite poupanças significativas.

Esfregão a vapor

Depois de aspirar o chão, o que é melhor do que uma esfregona a vapor para remover e higienizar adequadamente a sujeira? Existem também diferentes versões deste dispositivo – com chaleira, com fio, sem fio, etc. – Mas se considerarmos o modelo de 1500 Watts, devemos saber que por cada hora de utilização, custar-nos-á cerca de 40 cêntimos de euro. Durante um ano de lavagem com esfregona a vapor, algumas horas por semana, gastamos cerca de 40 euros em electricidade. Este dispositivo funciona com água, e o principal perigo deste dispositivo é que a formação de calcário pode reduzir a sua eficiência, aumentando assim o consumo; O conselho básico é realizar manutenção regular no aparelho e utilizar água adequada conforme indicado no manual de instruções.