Abarth 600e: novas fotos

Não há muito poder – No dia de sua celebração Seu 75º aniversário,eu'Abarth Três novas fotos aparecem 600 Ah, que se soma ao que já foi visto há algumas semanas. A empresa revela que se trata da versão Scorpionissima, que é o carro Abarth mais potente de sempre com os seus condutores 240 cv oferecido por Motor elétrico, que envia potência às rodas dianteiras através de um diferencial de deslizamento limitado. Na verdade, a Abarth não repete o novoerro Comprometido com o 500e, é por isso que ele planeja o 600e Várias modificações à plataforma e aos componentes mecânicos para torná-lo mais esportivo (aqui Para saber mais).

Ambiente esportivo – Pela primeira vez vemos a cabine de passageiros emAbarth 600e, que como se pode imaginar lembra em muitos aspectos seu primo da marca Fiat, embora com detalhes mais esportivos. lá Painel Na verdade, é rico em gráficos da marca Scorpion e costuras coloridas que contrastam com um ambiente todo preto. o Assentos Específico para este modelo e Volante, com inserções em couro e Alcantara, possui abertura que define a posição central. Assim como o Fiat 600e, o Abarth também possui um túnel central coberto para guardar suas coisas.

Som padrão – A tela central sensível ao toque de 10 polegadas permite gerenciar todas as funções do sistema de infoentretenimento e possui gráficos dedicados para issoAbarth 600e. Aqui o motorista pode visualizar dados relacionados ao desempenho do carro, podendo ativá-lo e desativá-lo através de uma seção dedicada Gerador de som: Já visto no Abarth 500e, reproduz o som típico da marca através dos altifalantes.