Nunca use essas senhas. é perigoso

Nunca use essas senhas, pois podem ser muito perigosas.

Existem diferentes classificações que mostram as senhas mais utilizadas na Itália e no mundo. Por estarem entre os utilizados pelos utilizadores, são portanto os mais “adivinhados” pelos hackers, que assim ganham acesso às suas contas, dados sensíveis e até aos seus fundos, dependendo da plataforma atacada.

As senhas mais usadas na Itália

Muitas vezes o usuário cede à preguiça e utiliza a mesma senha em diferentes sites e plataformas, fazendo questão de lembrá-la sempre, mas ao mesmo tempo expondo-se a um forte risco de ataque hacker, através do qual qualquer um – ou quase qualquer um – pode adivinhar qual é a senha, caso não tenha sido estudada de acordo com as últimas recomendações de segurança.

Aqui está o ranking das senhas mais usadas na Itália:

classificação senha O número de vezes que ocorreu uma violação de dados 1 1 2 3 4 5 6 37.615.252 2 123456789 16.694.411 3 com. qwerty 10.584.572 4 12345678 5.172.909 5 1234567890 3.722.966 6 1 2 3 4 5 2.591.854 7 André 353.588 8 Responsável 276.638 9 Juve 215.571 10 Francisco 106.910

As senhas mais hackeadas do mundo

classificação senha O número de vezes que ocorreu uma violação de dados 1 1 2 3 4 5 6 37.615.252 2 123456789 16.694.411 3 com. qwerty 10.584.572 4 senha 9.659.365 5 12345678 5.172.909 6 111111 4.850.634 7 qwerty123 4.765.256 8 1q2w3e 4.459.445 9 1234567 4.059.875 10 abc123 3.907.303

Dicas para proteger sua senha

Como você cria uma senha “forte” e segura, mas também fácil de lembrar? Embora possa parecer difícil, existem algumas dicas simples que podem facilitar.

1) Use a senha: O fator mais importante para a segurança da senha é o comprimento. As senhas, e não as senhas, são uma linha de palavras, como a letra de uma música ou uma citação. Essa senha é longa, mas também fácil de lembrar. Tente criar uma senha longa com 16 caracteres e use uma combinação de letras e números alfabéticos, bem como uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas.

2) Use senhas exclusivas: você deve ter uma senha exclusiva para cada uma de suas contas. Dessa forma, se uma de suas contas for hackeada, as outras permanecerão seguras.

3) Use um gerenciador de senhas: use um gerenciador de senhas para criar e gerenciar senhas fortes e exclusivas para todas as suas contas.

Como criar uma senha segura

Aqui estão três maneiras simples de criar uma senha forte e fácil de lembrar:

1) Crie uma senha usando uma frase curta e:

Alterar a capitalização de algumas letras

Substitua algumas letras por números e símbolos ($ para S, 8 para B)

Você escreve incorretamente ou abrevia algumas palavras

2) Escolha uma citação ou frase memorável



Depois de fazer isso, use apenas a primeira letra de cada palavra. Altere a capitalização. Inclua também números e símbolos, substituindo letras ou a palavra inteira.



Por exemplo, Albert Einstein disse “Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana; Não tenho certeza sobre o universo.” torna-se “2CsnI:lU&l$U;nsn$cRdU».