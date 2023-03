Alemanha congela, dificuldades na Europa – Corriere.it

Quem viajar para a Europa nas próximas semanas deve se preparar para rever seus planos. Em alguns casos, até mesmo para excluí-lo. Em muitos países são esperadas greves e interrupções nos transportes que já duram há algum tempo, visando sobretudo aumentar os salários em tempos de alta inflação e arriscar arruinar as férias da Páscoa para milhares de pessoas. Do Reino Unido à Bélgica e Alemanha, e da Espanha a Portugal e Itália, as interrupções industriais – grandes e pequenas, em nível nacional ou local – terão um impacto particularmente negativo nas viagens aéreas e ferroviárias.

estação no Reino Unido Na Grã-Bretanha, a greve nacional nos caminhos-de-ferro foi evitada até 1 de abril, mas corre-se o risco de 1.400 seguranças e parte do pessoal do London Heathrow cruzarem as armas durante dez dias a partir do Terminal 5: a partir de 31 de março, e portanto, afetam quem viaja para o Natal. Os dirigentes aeroportuários – um dos maiores hubs do mundo – tiveram a certeza de que não haveria transtornos, mas isso teria que ser demonstrado nos dias de greve.

agitação na França A preocupação continua na França devido aos protestos em todo o país contra a reforma do presidente Emmanuel Macron, que visa aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Os problemas de transporte que afetaram aeroportos e ferrovias nas últimas semanas continuarão nos próximos dias. Na quinta-feira, 23 de março, a Diretoria de Aviação Civil pediu às empresas que reduzissem os voos em 30% no aeroporto de Paris Orly. Também são esperados problemas de comunicação entre a cidade e os aeroportos.

Na Alemanha Na Alemanha, dois grandes sindicatos – Verdi e Eve – pediram a seus membros que fizessem greve coletiva na segunda-feira, 27 de março, o que poderia atrapalhar as rotas de trem e o funcionamento dos aeroportos. Só o Verdi tem 120.000 membros entre trabalhadores de transporte e infraestrutura, incluindo controladores de tráfego aéreo e pessoal de terra, rodovias e portos. A Deutsche Bahn, a companhia ferroviária nacional, criticou a greve. READ Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (15 de fevereiro de 2022)

Na Espanha Vários problemas são esperados até 13 de abril nos céus da Espanha com greves de controladores de tráfego aéreo de Swissport e comissários de solo: distúrbios, que começaram nos primeiros dias de março, ocorrem todas as segundas e terças, dependendo da categoria em questão, quinta-feira em 17 aeroportos espanhóis : Madrid-Barajas, Barcelona, ​​​​Reus, Alicante, Valência, Múrcia, Málaga, Almeria, Salamanca, Valladolid, Burgos, Logroño, Zaragoza, Huesca, Lanzarote, Gran Canaria e Tenerife Sul. As transportadoras ‘tradicionais’ como transportadoras de baixo custo usam outras empresas de manuseio.

Lista na Itália Mesmo na Itália – leia o calendário do comitê de garantia de greve – são esperados distúrbios nos próximos dias tanto nas ferrovias quanto nos transportes aéreos nos aeroportos, entre carregadores de bagagem, entre companhias aéreas, entre controladores de tráfego aéreo. Percorrendo a lista, essas são greves declaradas por grupos individuais, muitas vezes em uma base regional e, portanto, não em escala nacional. Mas, exatamente por isso, é sempre melhor perguntar antes de sair.