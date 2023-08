Itália 31ª na União Europeia em salários de professores – QuiFinanza

Depois que o contrato da escola foi renovado no mês passado, o que levou a um aumento nos salários dos funcionários da escola, p Os salários dos professores na Itália Ele está de volta ao centro da conversa. se estiver offline Pouco mais de 24.000 eurosE graças a uma reforma recente que prevê um aumento total de € 124 por mês, o salário deve chegar a quase € 26.000 na Itália. segundo Índice de preços da educação – O estudo publicado online pelo Banco N26 que, entre as implicações financeiras associadas à escolha de uma universidade, também analisa o salário médio total de vários profissionais em 50 países ao redor do mundo – Os professores italianos, mesmo após o aumento, continuarão empregados apenas lá 31º lugar no ranking, superou muitos colegas europeus. (um caso também confirmado pelas estatísticas da OCDE)

o acordo

Acordo com organizações sindicais para Renovação do Acordo Coletivo Nacional de Trabalho (CCNL) sala Educação, universidade e pesquisa Reconhecido 2019/21 a aumento médio Para professores iguais 124 euros Por mês. A definição do contrato seguiu o acordo político assinado entre o ministro e os sindicatos em 22 de novembro de 2022 que, além de tornar os aumentos pagáveis ​​de imediato, os disponibilizou para negociação coletiva entre as partes. ARAN e organizações sindicaisPara a renovação dos CCNL no setor da educação, foram aportados recursos financeiros adicionais, alocados pela Lei do Orçamento de 2022 ao Fundo de Aperfeiçoamento das Ofertas de Formação (FMOF), no valor de 300 milhões de euros.

lacuna com os países da União Europeia

diferenças Salário anual bruto em um grande setor para educação E assim para o crescimento do país são evidentes, de facto, se olharmos para os salários dos colegas de Espanha (um país com um salário bruto anual de 29.000 euros ocupa o 29.º lugar do ranking), V.I França (em 27º lugar com € 30.000) Particularmente na Alemanha, onde os professores ganham até € 43.000 por ano, ocupa o décimo primeiro lugar. Quem usufrui dos maiores salários da União Europeia são os professores que nela trabalham Dinamarca e que ganham até 51.000 euros por ano, o dobro de seus colegas italianos.

Itália está à frente de Portugal e Grécia

Nosso país segue no ranking, professores em Portugal e em Grécia que, com um salário bruto anual de cerca de € 21.000 e € 19.900 respectivamente, ocupam as posições 32 e 34. Fora da União Europeia, entre os países analisados, o suíço Onde os professores ganham quase 80.000 euros por ano, o que é uma diferença gritante em relação ao salário de todos os outros países do ranking. No entanto, para fechar o ranking com os salários mais baixos, Índia, Ucrânia e Rússia Os professores ganham € 6.200, € 6.700 e € 7.100, respectivamente, anualmente.