A terceira dose, todos nós temos que fazer isso? Da eficácia da vacina ao futuro do vírus: perguntas e respostas

O Comitê Científico da Food and Drug Administration, o órgão regulador dos Estados Unidos, expressou sua opinião. Ele disse “não” para terceira dose subordinar Sérum opostoDoença do coronavírus a partir de Pfizer-Biontech é para todas as pessoas com 16 anos ou mais. Mas ele disse “sim” à imunização para todos com mais de 65 anos e para os mais vulneráveis. Por enquanto, esta é apenas uma recomendação. A decisão final da Food and Drug Administration chegará na próxima semana, mas geralmente segue indicações científicas. No entanto, isso também inclui resultados de Israel, que já fornecia a terceira administração, mostrando como os níveis de anticorpos são dez vezes maiores em comparação com a segunda dose. Virologista Carlo Federico alfineteO diretor de Microbiologia e Diagnóstico de Imunologia do Hospital Infantil Bambino Gesu e professor da Universidade Unicamillos, porém, esclarece que a solução israelense é “natural” e que uma solução semelhante não é “a primeira vez”.

Os efeitos da vacina diminuem?

“Todas as vacinas têm eficácia que tende a diminuir com o tempo. Em alguns casos, isso acontece muito rapidamente, em outros, muito lentamente. Por esse motivo, em todas as vacinas principais, geralmente são fornecidas três administrações. Ao longo de décadas de estudo da vacinologia, aprendemos que, desta forma, a eficácia que foi demonstrada após ambas as doses pode ser estabilizada. ”

A terceira dose aumenta a proteção imunológica?

“A opção potencial por uma terceira dose faz parte da lógica das coisas justamente porque permite que a resposta do anticorpo seja potencializada. As vacinas “infantis” já têm esse plano, como antipólio, antitetânica, antidifteria, antissarampo ».

Por que tomar a vacina contra a gripe todos os anos?

Os vírus da gripe mudam todos os anos. Estamos sempre alimentando o vírus que se espalhará nos próximos meses. Portanto, anualmente. Não se trata de uma nova dose de uma vacina já feita: trata-se, de fato, das primeiras vacinas contra um novo vírus ”.

Sars-Cov-2, o vírus que causa a Covid-19, sofre mutação como a gripe?

“Na verdade, sempre se fala muito sobre as variantes do SARS-Cov-2, mas esse vírus ainda não gerou uma cepa capaz de escapar das vacinas. Comparada à extraordinária capacidade de diversificação dos vírus, ela variou bastante um pouco. Na prática, parece mais um deslocamento de mudança (com a variante delta mais contagiosa), mas o corpo ainda tem as mesmas características básicas, com apenas pequenas alterações. Ou seja, seus elementos básicos não mudaram o que permitiria para escapar da vacina. No entanto, deve-se ter em mente que quanto mais disseminada a disseminação dos vírus, maior a probabilidade de sofrer mutação. O HIV e a hepatite C diversificam-se tão rapidamente que ainda não conseguimos obter uma vacina, e quem sabe se quisermos. Por outro lado, para Sars Cov-2, daqui a 8 meses, foi produzido um que mostra a sua eficácia até hoje. ”

O que pode acontecer daqui a um ano?

“O SARS-Cov-2 é um vírus que possui propriedades biológicas que permitem sua erradicação, um pouco como a varíola, como a poliomielite. O mesmo pode acontecer com o sarampo, que não está indo bem graças aos programas de imunização. O principal critério é ser capaz de zerar ou reduzir a replicação para quase zero. Se não vacinarmos todos em um ano, é provável que tenhamos uma epidemia, ou seja, o vírus se espalha em velocidade baixa e média. Porém, se todos nós vacinássemos, o vírus seria erradicável, então não estaria lá. Contra a SARS-Cov-2, devemos ser duros e matá-lo. ”

Ainda é importante usar máscara?

“Vou dar um exemplo baseado na prática clínica. Desde que as restrições da “zona amarela” de Roma foram suspensas, e o uso de máscaras tornou-se menos urgente, outros vírus respiratórios que não circularam por um ano e meio voltaram a emergir. A máscara é um dispositivo de extraordinária eficácia e permite reduzir a circulação deste e de muitos outros vírus respiratórios. Principalmente em casa, nesta fase da epidemia, continua a ser uma garantia indispensável ”.