Draghi agora quer quebrar o acordo de estabilidade – 2021

É claro que o governo italiano está preparando um novo impulso para relaxar os rígidos critérios de estabilidade do euro. O objetivo é manter as medidas de mitigação definidas em 2020 devido à pandemia, informa o Repubblica. francês Ministro da Economia, Bruno Le Maire. O político conversou com empresários a portas fechadas em Cernobbio, no Lago Como, e revelou os planos do comissário da União Europeia Paolo Gentiloni e do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

Um sério ataque à estabilidade da moeda

Como resultado, Roma quer minar os padrões estritos a longo prazo, um plano que foi amplamente responsável Itália Ele gostou por muitos anos, mas falhou regularmente devido à resistência dos países nórdicos. O chamado acordo de estabilidade define o déficit orçamentário dos países do euro em 3% da produção econômica e a dívida total em 60%. Para lidar melhor com as consequências da pandemia, essas regras foram suspensas até o final de 2022. Elas devem ser totalmente implementadas novamente a partir de 2023. Isso é uma promessa para muitos governos, especialmente no sul. Europa Mas já está com dor de cabeça. Eles desejam manter o status quo por um período mais longo.