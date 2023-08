Incentivos de carros, notícias muito importantes para todos: um mercado completamente distorcido

Como seria o mercado automotivo sem os incentivos do governo? O resto da Europa também caminha nessa direção: grandes novidades

O fim sempre justifica os meios, embora mundo dos carros. E assim, depois de dois anos muito duros, muito marcados pela pandemia, e 2022 que nos deu alguns dados reconfortantes, mercado na Europa Eu decolei novamente. Obrigado também a incentivos governamentaisMas nem sempre funcionam da mesma maneira.

Vamos começar com Preparação E você precisa ter paciência para ler todos eles para entender a escala do fenômeno. segundo ÁsiaAssociação Europeia de Fabricantes de Automóveis junho de 2023 O mercado automóvel na União Europeia em 17,8%. O total de matrículas foi de 1.045.073 unidades, ante 887.071 no ano passado. Expandindo para o Reino Unido e países da EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), atingimos 1.265.678, um aumento de 18,7% em relação a 2022.

Existem dois fatores principais. Por um lado Maior disponibilidade de veículos Nos agentes, após interrupções de abastecimento causadas pela pandemia. mas também apoia Isso premiou os governos locais em muitos países para comprar carros novos para reabastecer a frota.

Em tudo isto está incluído dados do veículo elétrico. É verdade que a maior parte do mercado automóvel na Europa ainda vai para os automóveis a gasolina com 36,3%. Mas conecte aqueles Chegaram a 15,1%Enquanto o diesel parou em 13,4%. Uma transcendência histórica se quisermos, em linha com o que será o futuro mercado da União Europeia.

Isso também é evidenciado por outros números, os publicados pela empresa de análises Jato Dynamics. 2022 foi um grande ano para Produção e venda de carros elétricosEstou na Europa. Novos registros de BEVs atingiram modelos totalmente elétricos 1,56 milhõesCom um crescimento de 29% em relação a 2021.

No entanto, existem diferenças importantes a serem observadas. De fato, a Noruega detém 79% da participação no mercado de veículos elétricos, enquanto a Itália subiu para apenas 3,7% em 2022, ante 4,6% em 2021. A média europeia, por outro lado, é igual a 13,9%.

Incentivos ao automóvel, notícia muito importante: a Europa não vai ao mesmo ritmo

Tudo isso decorre também das escolhas feitas pelos governos para incentivar a compra de novos modelos. Ambos na Itália governo Draghi mas também led atual Geórgia Meloni Eles não acreditam totalmente em eletrocutar, concentrando-se em outros métodos.

Meta Projeto “Fit for 55”já introduzido pela Comissão Europeia em julho de 2021, será reduzido até 2030 emissões poluentes Em 55% em relação aos níveis de 1990. Em seguida, outros 20 anos para atingir a chamada “neutralidade de carbono” até 2050.

Em tudo isso, portanto, o incentivos governamentais O que agora é uma necessidade em todos os países europeus, mas com diferenças importantes. Vamos vê-los juntos para entender como os governos estão se movendo e quais são os cenários futuros.

Vamos começar de Alemanha Certamente é um exemplo importante em termos de volume de produção e frota circulante de máquinas. Desde janeiro de 2023, diminuíram os incentivos dados a todos os que pretendem comprar um carro elétrico.

Uma escolha criteriosa do governo que acredita não ter mais que impulsionar a compra porque a população já adquiriu certa autonomia de decisão. Assim, foram destinados 200 milhões de euros para incentivar infraestruturas de carregamento rápido e 100 milhões para infraestruturas normais.

Por outro lado, os automobilistas vão receber 4.000 euros por um carro elétrico não híbrido (6.000 até 2022) e 3.000 euros por um híbrido plug-in (4.500 há um ano). Aplica-se à compra de viaturas novas, cujo preço seja inferior a 60.000 euros.

em França A partir de 1º de janeiro deste ano os incentivos foram reduzidos. Na compra de uma viatura de preço inferior a 47.000 euros, é atribuída uma contribuição de 5.000 euros (mas eram 6.000 em 2022) a pessoas singulares e de 3.000 a pessoas coletivas. Para camiões com peso máximo de 3,5 toneladas, o bónus aumenta para 6.000 euros.

Existem também facilidades econômicas para Famílias de baixa renda, igual ou inferior a 14.089 euros para quem pretende comprar viatura nova. Neste caso, a contribuição é igual a 7.000 euros para o automóvel e 8.000 euros para o camião.

em Espanha Os incentivos à matrícula de um veículo elétrico variam entre os 4.500 e os 7.000 euros. A recompensa muda de acordo com o tipo de veículo e o abate final de outro veículo. Estão ainda previstos incentivos para a instalação de pontos de carregamento: para particulares reembolso até 70% e para empresas de 35% para grandes empresas a 55% para as mais pequenas.

Finalmente em Reino Unido Algumas recompensas permanecem reservadas para classes específicas de veículos de baixa emissão. 35% de desconto no preço de tabela até £ 2.500. Há também um reembolso de até 75% do custo para todos os proprietários de veículos elétricos que instalem a caixa de carregamento para recarga em casa.

Gasolina, gasóleo e eletricidade, assim funcionam os incentivos em Itália: todos os números

Como é que Incentivos de carro 2023 na Itália? Tudo começou com o governo Draghi, que destinou 700 milhões de euros para 2022 e 1 bilhão de euros anualmente de 2023 a 2030. Recursos já destinados à transformação ambiental da indústria automobilística.

Em particular Divida a quantia Do ano foi:

190 milhões de euros para a compra de carros elétricos (faixa 0-20 g/km CO2)

235 milhões de euros para a compra de carros híbridos plug-in (faixa 21-60 g/km CO2)

150 milhões de euros para a compra de carros ICE (faixa 61-135 g/km CO2)

15 milhões de euros para a compra de veículos comerciais elétricos N1 e N2

35 milhões de euros para a compra de bicicletas e trotinetas elétricas

5 milhões de euros para a compra de motos e scooters ICE.

O que é Respeitar as regras? O preço dos veículos elétricos e veículos ICE na gama de 0-20g/km e 61-135g/km deve ser igual ou inferior a 35.000€ (incluindo acessórios, excluindo IVA, IPT e estradas). Por outro lado, o preço dos automóveis híbridos plug-in na gama dos 21-60 g/km deve ser igual ou inferior a 45.000 euros (sempre incluindo acessórios mas excluindo IVA, IPT e matrícula rodoviária).

No veículos de sucata Estão incluídos todos os modelos com classe de emissões inferior a Euro 5, independentemente da data de registo. O carro deve estar no nome do comprador ou de um familiar que resida no mesmo há pelo menos 12 meses. Existe o compromisso de manter a propriedade do veículo adquirido com os incentivos de 2023 por pelo menos 12 meses.

Também reparar um arquivo Quantidades máximas Para comprar um modelo com incentivos de carro 2023: