Eles escolheram um hotel, em proporção às reuniões secretas. Marginal, modesto e imprevisível. O extremo oceano é Manzanares, ela própria uma aldeia dispersa de Ciudad Real, na região de La Mancha, a famosa “terra seca” da Espanha. A duas horas de carro de Madrid, longe de tudo e de todos, até da sede do que era então, em 2001, Faasa, Fumigacion Aerea Andaluza. Certamente em casa, naquele extremo subúrbio da Andaluzia, estava Miguel Angel Tamaret Campozano. Não qualquer nome na terra da Espanha. Agora um dos mestres dos helicópteros na terra da Sardenha. O hotel escolhido para a reunião é El Cruce, uma espécie de guarnição de hora em hora a meio caminho da auto-estrada sul em direcção a Sevilha. Foi ele quem levou as honras, Miguel Angel, um ex-piloto comercial apaixonado pelo trabalho. Acima de tudo, os de fogo.

Nesta retirada anônima como suspeita, em 20 de setembro de 2001, foi assinado o “Pacto das Irmãs do Fogo”. Quase todos eles estão lá, e as empresas espanholas visam o negócio do futuro, o negócio do fogo, com um entusiasmo repugnante. A nota dos juízes espanhóis. Eles verificam e seguem. Eles registram movimentos e confiscam documentos. Por anos, até o ponto de inflexão. Os documentos “Fechar a investigação” em 2018 são limitados: “Há evidências razoáveis ​​do crime de participação corporativa e / ou, se for o caso, pessoas físicas interessadas por empresas envolvidas nos fatos sob investigação, que estabeleceram uma“ associação ”fictícia , de 2001 até os dias atuais, em Palma del Rio, ela se hospeda de forma naturalmente orquestrada no Hotel El Cruce em Manzanares. ”

Os detetives sabem muito bem que estão neste hotel para uma bebida rápida e que ainda não marcaram hora para os tapas. “Foi constituída – dizem os investigadores – no âmbito dos concursos públicos a nível nacional e regional, mas também a nível internacional, no caso de Portugal, Itália e Chile, com vista a harmonizar contratos com regras contrárias aos princípios da livre concorrência, como o respeito custe o que custar às suas áreas de influência “. Assinatura da cláusula do acordo que regula os contratos de combate a incêndios em Espanha e no estrangeiro sem qualquer dúvida da sua interpretação Acordos claros e contratos garantidos É aqui que o” Cartel de Fuego “dos juízes espanhóis. Em Sagunto, a sede do tribunal de Valência, os juízes perceberam imediatamente que este não está organizado para fazer uma pequena mudança. O jogo é tão grande que, num piscar de olhos, jurisdição muda do Tribunal de Sagunto para o Tribunal Central Espanhol.

Os juízes que aprovaram a transferência dos papéis escrevem claramente: “A conspiração para alterar os preços dos concursos públicos e contratos para os serviços de incêndio florestal afetou não só a comunidade valenciana, mas também se estendeu a outras regiões, como Catalunha e Extremadura, as Baleares Ilhas, Andaluzia ou Castela e a Administração Central do próprio Estado, Com o Ministério do Meio Ambiente. ”O cartel de incêndio acaba na rede judicial nacional que assume integralmente a jurisdição e jurisdição sobre a“ conspiração ”de contratos de tiro firmados na Espanha Uma “conspiração de corrupção” com excelentes detenções de políticos, outros, funcionários e empresários.

Acaba por submeter 26 pessoas a uma investigação de contratos que, segundo juízes espanhóis, teriam conduzido a uma fraude contra a administração pública que poderia ultrapassar os 250 milhões de euros. Carmen Lamela, Juíza do Tribunal Nacional, argumentou em caráter que acatou, com decisão fundamentada, a jurisdição sobre o “Cartel de Fogo”. As folhas apreendidas na Espanha são um poço sem fim. As conversas, os atos de documentação, os entrelaçamentos sombrios e pervertidos, tudo centrado na frequentemente invocada luta contra os incêndios. No entanto, é uma pena que o sistema tenha sido testado em uma direção completamente diferente: licitações-piloto, especificações redigidas em nome das administrações públicas, altos custos operacionais e administrativos, às vezes mais de 30%, planejamento de participantes de mesa e ofertas a serem apresentadas em cada província espanhola. Uma rede que penetra na fronteira ibérica à velocidade do fogo sob o Mistral, expandindo-se para o Chile, Portugal e toda a Itália. Os crimes investigativos são definidos como: falsificação, extorsão, peculato, evasão, proibição de negociação, pertencimento a grupo criminoso e alteração do preço dos contratos públicos. Na Espanha, é um terremoto.

É 27 de novembro de 2018. O grupo Faasa, “caballero del fuego”, Miguel Angel Tamaret Campozano, mudou a sua denominação para Grupo Pegasus Aero. Um novo nome, mas Jill Tamaret está resistindo. Quase um ano se passou desde a nova pintura dos helicópteros e até mesmo a nau capitânia teve que se afastar. Pelo visto. Tamaret Campozano renuncia à presidência de seu estabelecimento. É o início de 2020 quando ele deixa as chaves para o seu sucessor, mas tudo permanece estritamente na família. No entanto, não seria um recuo, nem mesmo pessoalmente, do negócio de incêndio. Ele ama as lâminas giratórias como nada mais e sempre as torna perfeitas enquanto circulam por chamas e fumaça. Uma verdadeira slot machine, com mecanismos de vitória que o deixarão atordoado: quanto mais as chamas progridem e quanto mais você tem que fazer os dinossauros voadores voar, mais eles voam e mais altos seus ganhos. Um mecanismo podre que faz tudo dar errado, até mesmo pensar bem.

‘caballero del fuego’ Quando de fato ouviu as sirenes da Guardia Civil relampejarem sobre o negócio, ele decidiu olhar para além das fronteiras de Madri. Uma pequena comunidade termina entre seus objetivos. É italiana, está a milhares de quilômetros do negócio dos bombeiros, tem muitos capitais públicos, sempre teve dívidas e déficits pesados, e foi a tarefa de atender às necessidades turísticas de Valchiavina, dois redemoinhos do Lago de Como. Ao longo dos anos, a propriedade tem alternado entre o Consórcio de Promoção Turística de Valchiavenna e o consórcio de turismo “Porte di Valtellina”. O spa Aviovaltellina resistirá apenas 0,36% em 2018, já no restante os indivíduos serão os mestres.

Em 25 de fevereiro de 2016, Miguel Angel Tamaret Campozano, o antecessor espanhol do “Cartel del Fuego”, passou a integrar o conselho de administração da empresa, entretanto esta passou a se chamar “Eletlina”. Um papel isolado, ainda que majoritário. Porém, a empresa e o Miguel não perdem tempo. Os helicópteros da Elitellina entraram totalmente no cartel de bombeiros italiano, que acabou sob a lente de aumento da autoridade da concorrência. Cartel del Fuego alla “Parmigiana”, capaz de envolver as Sete Irmãs em um acordo comercial, as sete empresas que entre as margens norte e sul do rio Pó receberam contratos de disparo e mais, da Sardenha à Sicília, da Calábria ao centro Itália. Um jogo em que a Sardenha, ao revelar escutas telefónicas, sequestros e documentos, terá o papel, infelizmente, de protagonista. Comprar fogo na ilha faz parte do cartel que a autoridade garantidora almeja. As frases são muito pesadas e pesadas. Entre as empresas aí processadas e condenadas justamente, as que “ganharam” com desprezos desprezíveis, o penúltimo prémio na Sardenha, o prémio para o período 2018/2020, com um “desconto” absurdo de 0,43 por cento, sobre despesas que na realidade ascenderam a para as estrelas.

Terra Sarda e Fire

No entanto, o ataque espanhol aos incêndios na Sardenha foi concluído em setembro de 2020. Existem outros 14 milhões 489 mil euros em jogo para o serviço de helicópteros para o período de 2021-2023. Mais um milhão e 200 mil euros do que na década anterior, quando chegou apenas uma licitação. Mas desta vez, a última equipe de corrida literalmente se desintegrou. De um lado, os vencedores antigos e novos do outro. Em helicópteros operando por dias, horas, semanas e meses, atrás dos incêndios na Sardenha, ela agora arvora a bandeira espanhola. O “caballero del fuego”, com uma dupla ação, aniquilou seus companheiros de viagem italianos ao vencer a Sardenha “provisória” e no final do ano comprou 100% da Elitellina. Agora, Miguel Angel Tamaret Campozano, o espanhol Dry Land Hotel, é um presidente com plenos poderes para a empresa que fabrica os helicópteros da marca Eletlina sobrevoando os incêndios na Sardenha. Uma história sem precedentes, toda tocada por muito fogo, com muitos capítulos secretos ainda a serem escritos.

