A candidatura saudita-egípcia à Copa do Mundo pode fazer a experiência no Catar parecer um passeio no parque – Leander

para o primeiro segundo, Uma possível candidatura da Arábia Saudita e do Egito, dois dos piores violadores de direitos humanos do mundo, junto com a Grécia, para sediar a Copa do Mundo de 2030 soa como um convite para um fiasco de relações públicas..

Isso é sem dúvida verdade Se você olhar para o Catar três meses antes da Copa do Mundo começar em novembro.

A cobertura da Copa do Mundo no Catar na mídia independente continua a ser altamente crítica em relação aos recentes preparativos do estado do Golfo para o torneio, histórico trabalhista de expatriados e direitos humanos, apesar das significativas reformas legais e materiais.

Além de, Grupos de direitos humanos continuam a confrontar o Catar com demandas legítimas, como um melhor esquema de compensação para trabalhadores que sofreram danos graves, incluindo morte, ferimentos e roubo de salário..

No entanto, a dura corrida de relações públicas do Catar nos últimos 12 anos desde que conquistou os direitos de sediar a Copa do Mundo no final de 2010, apesar de responder às críticas, Pode moderar em comparação com o que a Arábia Saudita e o Egito provavelmente esperam, se e quando fizerem uma oferta formal à Fifa, a entidade máxima do futebol mundial.. Também é provável acusar a Grécia de colaborar com os dois regimes autoritários.

A Arábia Saudita há muito deseja sediar a Copa do Mundo como parte de um esforço coordenado para se estabelecer como um centro esportivo regional, ignorando o Catar e os Emirados Árabes Unidos..

O esporte é um dos pilares dos esforços mais amplos para tornar o reino o centro da gravidade comercial e política no Oriente Médio. Além de, Como guardiã de Meca e Medina, as duas cidades mais sagradas do Islã, a Arábia Saudita já é um importante marco religioso..

O esforço esportivo também visa Incentivar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman a estabelecer um setor de entretenimento que atenda às aspirações dos jovens e contribua para diversificar a economia exportadora de petróleo do país. e ajudando a projetar o reino como voltado para o futuro e em evolução, em vez de muito conservador e conservador como tem sido visto ao longo de sua existência.

Em cooperação com a Grécia e a Turquia, A Arábia Saudita espera aumentar suas chances de vencer a corrida em uma competição que provavelmente será dominada por propostas de vários países. A força do show é que será um tri-continente, Ásia, África e Europa.

Outras potenciais parcerias concorrentes incluem Espanha e Portugal; Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda e País de Gales; Uma mistura norte-africana de Marrocos, Tunísia e Argélia; e esforços conjuntos sul-americanos do Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Romênia, Grécia, Bulgária e Sérvia também manifestaram interesse em aderir.

A parceria pode permitir que a Arábia Saudita supere a potencial relutância da FIFA em alocar o torneio a um país do Oriente Médio como o único país-sede pela segunda vez em uma década..

A potencial aliança com Egito e Grécia vem logo após uma tentativa anterior aparentemente fracassada de parceria com a Itália em sua tentativa de sediar a Copa do Mundo.

A disposição da Arábia Saudita de arriscar o tipo de controle ao qual o Catar foi submetido está enraizada em um certo grau de arrogância por parte de bin Salman e uma avaliação da experiência do Catar.

Você encorajou a vontade de líderes como o presidente dos EUA, bin Salman Joe Bideno presidente francês Emmanuel Macron O primeiro-ministro britânico Boris Johnson Para deixar para trás o assassinato de jornalista não resolvido de 2018 Jamal Khashoggi No consulado saudita em Istambul, dezenas de prisões por acusações muitas vezes frágeis, saudando o retorno do príncipe herdeiro ao cenário internacional.

Na mesma linha, Bin Salman não tem nada a temer de membros não democráticos da comunidade internacional, como China, Rússia e muitos países do SulEles não querem se alinhar com os Estados Unidos e a Europa com palavras em defesa dos direitos humanos, ou não querem, oportunisticamente, colocar-se do lado errado da Arábia Saudita.

A arrogância saudita foi demonstrada na condenação deste mês do estudante de doutorado de 34 anos da Universidade de Leeds. Salma Al Shehabmãe de dois filhos, de 34 anos, está presa por seguir e retweetar dissidentes e ativistas no Twitter.

A disposição de Bin Salman em correr riscos provavelmente está enraizada na análise da experiência do Catar, que indica, em geral, que a organização da Copa do Mundo pelo Estado do Golfo será bem-sucedida, apesar da persistência da imprensa negativa na mídia ocidental, sob condição. Ele terminou o torneio sem grandes falhas.

mas, Os registros de direitos humanos da Arábia Saudita e do Egito são muito mais notórios do que os do Catar, que dificilmente são louváveis ​​de alguma forma..

Como o Reino e o Egito, o Catar é um estado autocrático com uma infraestrutura legal que consolida o emir como o governante absoluto do país. Assim como os potenciais candidatos à Copa do Mundo de 2030, o Catar não tem liberdade de imprensa e reunião, proíbe o sexo extraconjugal e se recusa a reconhecer os direitos LGBT.

Mas, ao contrário da Arábia Saudita e do Egito, As prisões do Catar não são habitadas por presos políticos ou violadores das leis anti-LGBT. Grupos de direitos humanos estimam que o Egito tenha 60.000 presos políticos atrás das grades.

Egito e Arábia Saudita, que reforçaram os direitos e oportunidades de pelo menos algumas mulheres, facilitaram a segregação de gênero e suspenderam as proibições de entretenimento moderno, como música, dança e cinema.. Eles frequentemente visavam as comunidades LGBT para obter ganhos políticos internos.

A Human Rights Watch acusou repetidamente as autoridades egípcias de “prender arbitrariamente” pessoas LGBT e “detê-las em condições desumanas”.e submetendo-os sistematicamente a maus-tratos, incluindo tortura, e muitas vezes incitando seus companheiros detidos a abusar deles.

vá aos extremos, A Arábia Saudita, em meio a uma campanha de incentivo ao turismo, lançou no final de 2021 “ataques arco-íris” em lojas de brinquedos e acessórios..

As autoridades se concentraram em roupas e brinquedos, incluindo grampos de cabelo, bobs, camisetas, laços, saias, chapéus e lápis de cor, “que são contrários à fé islâmica e à moral pública e promovem cores homossexuais direcionadas às gerações mais jovens”, segundo um relatório. . Funcionário do Ministério do Comércio.

anteriormente, O Reino negou Lightyearuma produção animada da Disney e da Pixar, devido à cena de beijo entre pessoas do mesmo sexo, e Disney Doctor Strange in the Universe of Madness, em que um dos personagens se refere à sua “mãe”.

A gama de violações de direitos fundamentais da Arábia Saudita inclui a proibição de locais de culto para não-muçulmanos, embora o reino tenha enfatizado recentemente o diálogo inter-religioso e tenha recebido visitantes judeus, incluindo aqueles com dupla nacionalidade, incluindo um líder religioso israelense e cristão.

Como resultado, os ventos contrários que a Arábia Saudita e o Egito enfrentariam podem fazer com que a experiência no Catar pareça brincadeira de criança.

O Catar demonstrou um certo grau de ingenuidade ao lidar com seus críticos na Copa do Mundo, uma característica que o príncipe herdeiro saudita e presidente egípcio, general Abdel Fattah al-Sisi, ainda não demonstrou..