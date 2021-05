Bônus sem ISEE, novas medidas do decreto Sostegni Bis

Um novo paraíso de recompensas começou a ganhar vida após a aprovação do decreto Sostegni Bis. O montante de € 40 bilhões disponível para o governo ajudará muitos trabalhadores gravemente afetados pela epidemia.

O conselho aprovou o decreto “Sustini Pace” com uma maioria de 375 votos, 45 abstenções e 0 contra. Portanto, o governo está dando luz verde para Muitos bônus O que deve ajudar a revitalizar a economia italiana e ajudar os trabalhadores, empresas e famílias a se ajoelharem pela Covid 19. Com um déficit orçamentário de 40 bilhões de euros aprovado pelo Parlamento, há uma tentativa de reviver a Itália expandindo o acesso a certos bônus que não serão necessários para introduzir um ISEE.

Recompensas sem ISEE estipuladas no Decreto Sostegni Bis

O Decreto de apoio O Bis se apresenta como um grande impulso para o relançamento da economia italiana, uma virada que deve permitir que famílias, empresas e trabalhadores deixem meses de sofrimento e sacrifício para trás. Para afirmar o desejo de apoiar aqueles que governam a Itália graças ao seu trabalho e compromisso pessoal, algumas recompensas são estabelecidas no decreto Não requer submissão A partir do indicador de posição econômica equivalente. Como resultado, os destinatários de incentivos fiscais, benefícios e bônus podem ser indivíduos com renda média mais alta.

Subsídio não reembolsável

O primeiro bônus sem ISEE é Subsídio não reembolsável Prestado a profissionais e empresas com dificuldades. Os requisitos para o benefício são ter um número de IVA ativo e uma redução igual ou superior a 30% do volume médio de vendas e taxas mensais entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021 em relação ao período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. Para saber o valor da contribuição a ser paga, será necessário calcular A diferença na receita Vá em frente e aplique a porcentagem. Se as receitas e taxas forem inferiores a € 100.000, a percentagem é de 60%. Se for entre 100 mil e 400 mil euros, a proporção é de 50%; Entre 400.000 e 1 milhão de euros a 40%; Entre 1 e 5 milhões de euros é 30% e, finalmente, se for entre 5 e 10 milhões, é 20%.

O valor máximo devido é 150 mil euros O mínimo é de mil euros para pessoas singulares e dois mil euros para pessoas colectivas e o pagamento será efectuado por transferência bancária ou crédito fiscal.

Recompensa fiscal para alugar um negócio

O Decreto Sostegni Bis garante a possibilidade de obtenção Recompensa fiscal sobre aluguéis comerciais Sem recurso ao ISEE. O bônus está relacionado a uma despesa de aluguel (ou arrendamento comercial) e vem na forma de um crédito fiscal. Uma extensão aprovada permite que você prossiga em sua conta de bônus até 31 de julho de 2021 em vez de 30 de abril de 2020. Além disso, as empresas do setor de turismo podem aproveitar a isenção de impostos para locação de empresas (bônus será igual a 50% despesas incorridas) e aluguel de uso não residencial (bônus igual a 60%). Isso se aplica á Todos os tópicos Beneficiários do subsídio não reembolsável, que se enquadra entre empresas e profissionais com rendimentos inferiores a 10 milhões de euros, que registaram uma diminuição de 30% nas vendas. A única diferença é quanto ao percentual do bônus, 60% para aluguel e 30% para aluguel empresa.

Subsídio único para trabalhadores sazonais, turismo e entretenimento

Igualdade de compensação 1.600 euros Cabe aos trabalhadores severamente afetados pela crise. Referimo-nos a trabalhadores sazonais, turismo e análises de negócios. O ISEE não pode acessar o bônus, mas apenas demonstrar que cessou sua atividade involuntariamente entre 1º de janeiro de 2019 e a entrada em vigor do decreto Sostegni Bis.

Bônus sem ISEE para atletas, pescadores e trabalhadores agrícolas

O Decreto Sostegni Bis visa Trabalhadores atléticos Ao propor um bônus sem ISEE em um valor diferente com base na receita. A compensação inferior a 10.000 euros em 2019 permitirá a obtenção de 1.600 euros; As indemnizações entre 4 mil e 10 mil euros garantem 1.070 euros, enquanto para indemnizações inferiores a 4 mil euros existe um bónus de 540 euros.

Caçadores e Trabalhadores agrícolasE a Depois disso, poderão receber, sem apresentação do ISEE, um bónus de 800 e 950 euros, respectivamente. Não é necessário ter pensão nem contrato de trabalho, mas no caso dos pescadores é fundamental que tenham trabalhado pelo menos 50 dias em 2020.