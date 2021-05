O governo aguarda um gesto do Clube de Paris para adiar o reembolso dos US $ 2,4 bilhões devidos em 10 dias

O governo está acelerando as negociações Encontre uma oferta que permita evitar o inadimplemento do Clube de Paris. Dez dias após o prazo para pagar US $ 2,4 bilhões, as expectativas aumentam no Palácio de Hacienda, à espera de um gesto para proteger o país.

Uma fonte muito importante do governo nacional, familiarizada com as negociações conduzidas pelo Ministro da Economia, esperava: “Estamos trabalhando bem.” Martin Guzman. Na Casa Rosada, espera-se que nos próximos dias, antes de 31 de maio, haja notícias sobre o que significa para a Argentina entrar no período de carência de dois meses estipulado no acordo.

“Estamos bem, temos tempo.” “O importante é esclarecer o que vai acontecer naquele dia”, disse uma autoridade em diálogo diário com o presidente. Alberto Fernandez.

Depois que o European Tour ajudou a angariar apoio internacional, esta semana a equipe econômica avançou nas negociações com os vários líderes do clube parisiense que lideram. Emmanuel Mullen Com quem o ministro se encontrou há pouco mais de um mês.

Em meio à crise econômica e com as eleições legislativas que se aproximam, fugir dos direitos de dívidas em dólares dará ao chefe de estado um ar de exagero.

Ministro da Economia Martin Guzman na Casa Rosada Hernan Zentino – A Nação

Enquanto Guzmán trabalha em uma prorrogação que lhe permite ter uma “ponte no tempo” enquanto se aguarda a conclusão da renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), por outro lado, o responsável pelo discurso a favor da posição argentina no diante dos vinte credores que compõem o clube está o presidente francês, Emmanuel Macron. Esse foi o compromisso assumido pelo presidente francês em seu encontro com Alberto Fernandez, dez dias antes, no Palácio Eliseu.

Na próxima quarta-feira, o presidente Guzmán fará uma videoconferência com o chanceler alemão, Angela Merkel, Para fechar o capítulo europeu. Se o apoio é importante, segundo fontes oficiais, embora reconheçam que não será “decisivo”. Mas ainda há o estágio mais complexo de conseguir o apoio dos EUA. Na verdade, as negociações com o Fundo Monetário Internacional hoje, depois das conversações, ainda estão longe de chegar a uma solução.

O governo destacou a presença do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos em Roma, Janet Yellen E o ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos John Kerry, O presidente Joe Biden, enviado especial para o clima, que participou na semana anterior ao simpósio organizado pela Pontifícia Academia de Ciências (PAC) do Vaticano.

Embora ainda não haja data para a viagem ou reuniões programadas, uma opção possível é a reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

Com o propósito Renegociar o empréstimo de US $ 44 bilhões do Fundo Monetário Internacional à Argentina, O objetivo do Presidente do Palacio de Hacienda é implementar um plano de reservas ou um plano de pagamentos – são as linhas que o organismo multilateral de crédito planejou hoje – Mas com uma cláusula que permite à Argentina que se surgisse outra linha de crédito com melhores condições, ela poderia mudar sem nenhum custo.

Na semana passada, em uma disputa de seis dias, o presidente e o ministro da Economia mantiveram uma agenda internacional muito rígida, conquistando o endosso de atores globais, como o Papa Francisco. CEO do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva; Primeiro Ministro da Itália, Mario DraghiE o presidente da Espanha, Pedro Sanchez. Todos eles ofereceram abertamente seu apoio para resolver o problema da dívida.

Martín Guzmán no Vaticano

Além disso, durante a viagem que incluiu Portugal, Espanha, França e Itália, Fernandez e Guzmán deixaram clara em cada reunião a necessidade de as grandes potências transferirem Direitos de Saque Especiais (DES) para países de média dimensão e cobrarem custos adicionais, que representam cerca de um dólar americano. 950 milhões anualmente para a Argentina. Ambas as questões serão tratadas nos próximos meses.

Tudo isso até que fez parte da polêmica que se travou entre o aluno do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz Foi realizado em um seminário realizado há uma semana no Vaticano, no qual participaram o Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional, Yellen e Kerry, o Diretor-Geral de Operações do Banco Mundial, Axel van Trotsenberg, Ministro da Economia. iniciar. Da Alemanha participou Wolfgang Schmidt, entre outros.

A ideia de “construir novas regras” para o multilateralismo foi o foco das discussões durante o simpósio e durante o jantar realizado na noite de sexta-feira na Embaixada da Argentina em Roma. “Todas as formas de apoio são muito importantes.” “Todas essas viagens fazem parte da construção”, explicaram eles perto de Guzmán.

