Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 23 de maio de 2024

MFE-MediaForEurope foi destaque na MidCap. No entanto, as ações da Webuild caíram drasticamente. O Bitcoin caiu abaixo dos 69.500 dólares (cerca de 64.000 euros).

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles começaram o dia com leves aumentos.

09h15 Ftsimibe Registrando um aumento de 0,31% para 34.569 pontos, enquanto FTSE Itália todas as ações Ele obteve 0,28%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,04%) e Índice FTSE Itália Star (+0,06%).

o Principais índices de ações dos EUA Quedas parciais foram registradas. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,51%, para 39.671 pontos, enquanto o índice Standard & Poor’s 500 perdeu 0,27%, para 5.307 pontos. Desempenho também negativo do índice Nasdaq (-0,18% para 16.802 pontos).

Dia positivo para Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei registou uma subida de 1,26% para 39.103 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 38.617 pontos e um máximo de 39.129 pontos.

o Bitcoin Caiu para menos de 69.500 dólares (cerca de 64.000 euros).

o Spread de títulos Btp Está novamente abaixo dos 130 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos de volta a quase 3,8%.

para’euro Ele retornou menos de US$ 1.085.

Banco BFF Registou um avanço de pelo menos 0,05% para 9,13 euros. A Moody’s colocou os ratings do banco sob alerta para uma possível deterioração. A ação de rating decorre do que o banco listado enviou à MidCap em relação às medidas de supervisão tomadas pelo Banco da Itália. Como resultado, a avaliação relativa dos analistas centrar-se-á principalmente nas implicações das conclusões e medidas correctivas do Banco de Itália. O BFF observou que as conclusões do Banco de Itália não implicam um aumento nas perdas de crédito na carteira da instituição e, em vez disso, os seus perfis de reporte estão a ser utilizados para fins de precaução.

MFE-MediaForEurope foi destaque na MidCap. o Ações classe B Eles começaram o dia com alta de 2,53%, para € 3,96. A empresa anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, que fechou com melhora de receita e rentabilidade. Como resultado, a administração confirmou as metas financeiras para o ano inteiro.

Mas em declínio acentuado Estamos construindo (-9,44% para 2.072€). A Salini anunciou que emitiu obrigações garantidas convertíveis em ações ordinárias na Webuild, no valor aproximado de 225 milhões de euros.