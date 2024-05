Jeep Avenger: tração integral chega com 4xe

Agora é um jipe ​​de verdade – o Vingador de Bolso Este foi o primeiro modelo da empresa americana para o qual a tração integral não estava disponível quando foi lançada. A lacuna agora está sendo fechada Versão 4xeque completa a gama de carros pequenos mais vendidos na Itália.

Dois motores elétricos – o Jeep Avenger 4xe É movido por um novo motor moderadamente híbrido 1.2 de três cilindros e 48 CV de 136 cv, também utilizado noutros modelos da gama Stellantis, bem como por uma caixa automática de dupla embraiagem de 6 velocidades, no interior da qual existe um motor eléctrico de 28 CV, que movimenta as rodas dianteiras do carro. Então há um segundo Motor elétrico Montado no eixo BundaSua potência é de 28 HP e seu funcionamento é sempre garantido mesmo que a bateria de 48 volts esteja descarregada. Por aqui Jeep Avenger 4xe Ele entrega 36 cv e 25 Nm a mais que seu irmão de tração dianteira, permitindo aceleração mais rápida (0-100 km/h em 9,5 segundos) e maior velocidade máxima (194 km/h).

Melhora terrenos acidentados – Mas sobretudo quando você se afasta do novo asfalto Jeep Avenger 4xe Promete melhorar as já boas qualidades da tração dianteira. Não só graças ao par de motores elétricos, mas também graças a melhorias importantes, por exemplo Suspensão traseira Especificações (com Link múltiplo 4 alavancas), ângulos off-road (cotovelo de 22°, colisão de 21°, saída de 35°), aumento de 10 mm emAltura do chão (agora com 21cm) e capacidade de vadear até 40cm. O Avenger 4xe promete superioridade encostas Aproximadamente 40% mesmo em terrenos difíceis como cascalho e até 20% na ausência de aderência total no eixo dianteiro. Até 30 km/h Todas as quatro rodas proporcionam tração, com divisão 50:50; De 30 a 90 km/h A tração no eixo traseiro só é acionada a pedido da central, embora o motor elétrico traseiro permaneça sempre conectado ao eixo para qualquer necessidade repentina. acima de 90 km/h, O motor elétrico traseiro é desconectado para reduzir o consumo de combustível e o carro só se move graças às rodas dianteiras.

Um cenário para cada ocasião – Para melhorar a adesão Jeep Avenger 4xe O sistema Selec-Terrain intervém em terrenos difíceis, permitindo ao condutor escolher entre diferentes modos de condução. em carro A tração integral está disponível apenas mediante pedido e é um modo projetado para a condução diária. em neve Você obtém controle de estabilidade aprimorado e tração integral inteligente, para viajar mesmo em condições de inverno. Areia e argila É um modo projetado para terrenos irregulares e fornece relações de transmissão automáticas específicas para essas situações. Finalmente o método Esportes Aumenta a potência e o binário do sistema 4xe, acrescentando acionamento eletrónico às rodas traseiras. Exclusiva do Jeep Avenger 4xe é a suspensão traseira multi-link, que otimiza a articulação dos eixos para melhor conforto off-road.

Preparação fora de estrada – Algumas alterações também foram feitas no design Jeep Avenger 4xe. Por exemplo, barras de tejadilho e ganchos de reboque padrão fazem parte do equipamento padrão desta versão. Os faróis de neblina foram redesenhados e posicionados um pouco mais acima para melhorar a visibilidade à noite. Tem pára-lamas Acabamento resistente a riscos: A parte frontal expõe a roda, proporcionando maior aderência em terrenos rochosos, e é equipada com uma tampa mais alta e proeminente para proteger a placa de impactos. Entre as opções encontramos fitas adesivas opacas que não só têm função estética, mas também ajudam a evitar os reflexos do sol durante a condução. Serve como padrão Pneus M+S Com jantes pretas, enquanto as rodas All Terrain podem ser escolhidas como opção. Por dentro, eu estou Assentos É feito de um material mais resistente, totalmente impermeável e protegido com solução anti-manchas e anti-lama. o Caixa É igual à versão com tração dianteira do piso de carga para cima, mas o fundo duplo é menor: o resultado 325 litros Para 380 no total.