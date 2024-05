Um problema técnico fez com que ele pousasse em Palesi

BARI – Um avião da Ryanair, que partiu esta manhã às 11h58 do aeroporto de Barrie Balice com destino a Londres Stansted, voltou e acaba de aterrar no aeroporto da capital Puglia. A reportagem veio de alguns leitores que identificaram uma manobra “estranha” enquanto o avião sobrevoava Veneza.

Como mostra a foto, ela se virou e se dirigiu novamente para Puglia. Confirmando o que foi noticiado, o site oficial do Aeroporto de Stansted informou que o voo FR1906, que deveria pousar às 13h40, estava marcado como “desviado”. Até recentemente, as causas do acidente não eram conhecidas. Erro de satélite? Problema de comunicação?

A ambigüidade foi resolvida e o incômodo para os passageiros é um pouco menor.

Aparentemente, o voo que partiu de Barry esta manhã para Londres foi cancelado devido a um relatório de bordo sobre problemas de equipamento. “Também não faltaram feitiços porque não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Muito pelo contrário…” Estes são os passageiros do voo da Ryanair que acaba de aterrar em Wojtyla. Estou na fila, à espera de ser embarcado novamente em Londres, antes tarde do que nunca.

«Já chegamos a Friuli, meu filho seguiu o trajeto da web – comenta um passageiro -. A primeira explicação que recebemos foi que tivemos que voltar devido às más condições meteorológicas. Alguns de nós até recebemos uma mensagem no WhatsApp da companhia aérea: “Neste momento, pergunto-me por que deveríamos voltar e não parar… ‘na área’”. Os passageiros estão agora à espera, com dois portões reabertos para a ocasião, por. o voo alternativo que chega de Londres deve partir às 18h30 com destino ao Aeroporto de Stansted.

“A certa altura, o avião realmente saltou – diz o não tão jovem com entusiasmo – e devo admitir que os feitiços começaram a se multiplicar entre nós. Para aumentar a tensão, chega a mensagem infeliz, embora talvez bem-intencionada, do capitão – seguida por um passageiro que tem toda a aparência de desejo de se libertar da ansiedade inevitavelmente acumulada. Ele disse claramente que “no caso improvável de evacuação, ele partiu a bordo do navio, etc. Ele também deve ter ficado preocupado, eu entendo, mas nunca ouvi uma mensagem como esta, que temia a evacuação, mesmo que fosse improvável; e eu nunca ouvi uma mensagem como esta.” . “Queríamos ouvir. Estávamos com medo.” “Ah, olha, um dos comissários me disse que o capitão estava navegando à vista, mas isso é possível?” Vou a Londres algumas vezes por mês – comentários da Lady in Line – Algo semelhante aconteceu no mês passado.