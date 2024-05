Uma empresa europeia (com financiamento dos EUA) compra biometano de Brescia

A Verdalia Bioenergy, uma empresa de biometano fundada em Espanha e agora apoiada por fundos de infra-estruturas da Goldman Sachs Asset Management, anunciou que chegou a um acordo para adquirir um grupo de fábricas em funcionamento em Itália para produzir biometano a partir de fundos controlados pela Green Arrow Capital, uma delas. das principais empresas italianas independentes de investimento operacional, e pela Lazzari&Lucchini, empresa especializada na produção de energia a partir de fontes renováveis ​​e sustentáveis. O “Portfólio” é composto por 7 plantas localizadas na província de Brescia, com capacidade total de produção de aproximadamente 190 GWh de biometano derivado do processamento de 350 mil toneladas de matéria-prima por ano, com potencial de expansão desses volumes em mais de 50%. .

As referidas centrais entraram em funcionamento há alguns anos: o biometano é produzido exclusivamente através do tratamento de “efluentes animais”, subprodutos agrícolas não alimentares e subprodutos de atividades alimentares e agroindustriais. A operação das usinas poderia eliminar até 65 mil toneladas de emissões de gases de efeito estufa a cada ano. O biometano, também conhecido como gás natural renovável, é um gás natural com baixo teor de CO2 produzido através da digestão anaeróbica de resíduos orgânicos.

Verdalia Bioenergia

A Verdalia Bioenergy, que está no mercado desde fevereiro de 2023, tem como objetivo direto atingir a meta de investir (até 2026) mais de mil milhões de euros no desenvolvimento, aquisição e gestão de fábricas de biometano em toda a Europa. Até à data, a Verdalia conta com uma força de trabalho de 50 pessoas e um pipeline de projetos em Espanha e Itália com um volume superior a 2,5 TWh de biometano por ano. A aquisição das fábricas de Brescia reforça a presença da Verdalia em Itália e na Europa, confirmando a ascensão da empresa entre os líderes do sector em todo o continente.

“A aquisição destas fábricas – comenta Matteo Grandi, Diretor Regional da Verdalia Italia – representa um importante ponto de partida para o início das nossas atividades na Itália: olhamos para o futuro com otimismo e continuamos a trabalhar na nossa expansão no país. ” Matteo Botto Paola, Diretor de Gestão de Ativos da Goldman Sachs, acrescenta: “Estamos satisfeitos com o progresso alcançado pela Verdalia, que mais uma vez atesta o histórico da Goldman Sachs em investimentos para a transição energética e no desenvolvimento de plataformas de sucesso”.