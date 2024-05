Kia EV3: O novo crossover compacto movido a bateria foi revelado

Elétrico “de luxo” – o Kia EV3 É o novo crossover elétrico compacto da empresa coreana. Somente elétrico, é Seu comprimento é de 4,3 metros Estilisticamente, lembra suas “irmãs mais velhas” EV6 e EV9; O EV3 também é baseado (com modificações apropriadas) na plataforma E-GMP. Continuando Linhas Rodada alternada com cortes limpos, com Antes Rodada dominada por finas luzes diurnas de LED, que formam uma espécie de “7” e circundam os faróis dispostos verticalmente em duas fileiras. Na parte inferior do para-choque existem entradas de ar, que fecham se necessário para melhorar o coeficiente de arrasto aerodinâmico. A mesma finalidade para as maçanetas das portas dianteiras fica nivelada com a carroceria do carro, enquanto as maçanetas das portas traseiras são inseridas na moldura da janela. o Faróis É fino, enquanto o vidro traseiro é pequeno e muito inclinado, encimado por um grande spoiler (sob o qual fica o limpador do vidro traseiro).

O sistema de infoentretenimento é envolvente – A parte interna do Kia EV3 Eles terminaram bem. Com exceção da parte inferior das portas, o habitáculo é revestido com materiais macios; O que é legal é a faixa de tecido ecológico que corre ao longo do meio do painel e sobre a qual repousam três telas emparelhadas: da esquerda, Painel Uma tela de controle climático de 12,3 polegadas (um pouco mais difícil de alcançar porque está escondida pelo volante) e uma tela de infoentretenimento de 12,3 polegadas. Este último é administrado por ele Teclas sensíveis ao toque (É impossível reconhecer pelo toque) e por meio da tecla que regula a temperatura. No lugar do túnel de transporte existem deuses Porta-luvas E um apoio de braço central extensível, que pode ser usado como suporte para tablet ou laptop durante os intervalos de carregamento.

Pequeno em tamanho, mas suporta muitas cargas – Três de vocês ficam confortáveis ​​​​na parte de trás, o sofá é largo e o piso plano facilita o assento do passageiro no meio. Apesar de seu pequeno tamanho, Caixa de Kia EV3 É grande e fácil de usar: tem capacidade para 460 litros, que passam para 1.250 litros com o sofá abaixado, e ainda possui um prático fundo falso para guardar os cabos de carregamento. A tudo isto somam-se 25 litros “extras”. Cabine frontal.

Pode sair atual – o Kia EV3 É oferecido com duas baterias de lítio: uma com capacidade de 58,3 kWh (Lindependência Média de publicidade 410 km) e um de 81,4 kWh (o alcance máximo declarado é 560 km). O primeiro pode explorar a potência máxima recarrega Os pólos DC “rápidos” atingem 102 kW, enquanto o pólo “bateria” aumentado atinge 128 kW. Essa diferença não afeta o tempo de espera, já que ambos carregam de 10 a 80% em cerca de 30 minutos. Nos postes de eletricidade alternativaAmbas as versões podem explorar a potência máxima 11 kW (Em 2026, o carregador de bordo de 22 kW estará disponível como opção) e você terá o sistema Troca bidirecional Eletricidade: O carro também pode transferir energia para dispositivos elétricos externos, como uma bicicleta elétrica, que é conectada por meio de um adaptador especial inserido na tomada de carregamento.

Chegará no final do ano – o novo Kia EV3 O coreano está disponível apenas com tração dianteira e com 204 cv. A versão com “bateria” de 58,3 kWh acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos, enquanto o “gêmeo” mais pesado com bateria de 81,4 kWh é (ligeiramente) mais lento: 7,7 segundos. Ambos têm isso Condução semiautônoma (E a chave digital, com smartphone que permite abrir, fechar e ligar o carro) chegará à Itália no final de 2024. Em relação aos preços, a versão com bateria de menor capacidade deverá custar a partir de aprox. 35.000 euros.