Economia italiana recupera: PIB em linha com a Europa

Nas previsões da primavera da Comissão Europeia, o… Crescimento italiano aparece Em sintonia com a Europa E superior à França e à Alemanha. As nossas contas públicas têm problemas de défice excessivo, mas o PIB fechará o ano em +0,9% (no DEF governamental é estimado em +1%), enquanto outros países da zona euro pararão em +0,8%, para a média da UE de 1%.

Na Europa estamos a assistir a umadireção oposta Em comparação com anos anteriores, onde a Alemanha estava um pouco acima da recessão, a França estava em dificuldades mais do que a Itália e os porcos anteriores estavam a avançar duas vezes mais depressa. Espanha e Grécia estão acima dos 2% e Portugal está logo abaixo.

A Europa está saindo do túnel

O primeiro trimestre de 2024 viu um crescimento europeu de 0,3%. De acordo com o Comissário da União Europeia para os Assuntos Económicos. Paulo GentiloniE os dados “indicam isso”. Saímos da fase crítica Depois de 2023, que foi muito difícil.” Agora as expectativas indicam “uma aceleração gradual do crescimento ao longo do ano atual e dos próximos”.

No entanto, as perspectivas “continuam sujeitas a um elevado grau de incerteza e, com duas guerras em curso não muito longe de casa, os riscos de revisões em baixa aumentaram”.

PIB na Europa até 2025

Com base no cenário actual, a economia europeia vê Preparação Modesto nos próximos anos: em 2025 crescerá 1,6%. A procura interna apoiará estes números graças ao crescimento remunerações E defunciona. A inflação continua a cair, em resposta a um ano e meio de aperto monetário, e as condições estão a melhorar créditoMas o crescimento do investimento está a abrandar, abrandado pelo ciclo negativo da construção de habitação.

A taxa de crescimento da Itália é de 0,9% em 2024 e recuperará para 1,1% em 2025. Super bônus Tem um impacto positivo nos números do défice, mesmo que permaneça num nível durante o biénio Efeito de lastro Sobre dívidas. Tal como na Europa, o crescimento é apoiado pelo mercado interno, mas as exportações também continuarão a dar um contributo positivo para o crescimento do PIB.

Problemas ainda existem Déficit e dívida. Na primeira frente, recordemos que provavelmente seremos alvo de processos de abuso por incapacidade excessiva, porque está muito acima dos 3% contemplados pelos padrões comunitários, como também confirmado pelo novo Carta de Estabilidade.

o Caminho de redução No entanto, já começou: em 2024, o défice é estimado em 4,4% do PIB, após 7,2% em 2023, fortemente influenciado pelo custo das transferências de supercrédito.

O relatório da UE afirma que as alterações legislativas aos créditos fiscais à habitação “levarão a um impacto menor no défice”.

Sem nenhuma mudança política, no entanto, o Impotência Aumentará marginalmente para 4,7% do PIB em 2025, uma tendência que provavelmente terá de ser corrigida através de medidas de política económica. Mas acima de tudo, Dívida sobe até 2025: De 137,3% do PIB em 2023, para 138,6% em 2024, para 141,7% em 2025. Também aqui a tendência deve-se a créditos fiscais adicionais, que, depois de registados de acordo com o princípio da acumulação do défice, começarão a diminuir e será totalmente revertido em fluxo de caixa.

Desaceleração na Alemanha e França

lá AlemanhaApós a recessão de 2023, este ano irá parar em 0,1%, para depois atingir 1% em 2025. recuperação lenta, Que ainda paga o preço do menor consumo interno e da fraca procura externa. Os gastos das famílias voltarão aos seus níveis Antes da pandemia em 2025No entanto, há sectores como os de elevada intensidade energética que perderam a sua competitividade e os investimentos continuarão a contribuir negativamente para o crescimento em 2024. A redução da procura externa de bens de capital e intermédios também afecta as exportações.

Por outro lado, os rendimentos das famílias estão a aumentar, e em 2024 assistiremos também a uma recuperação no sector da construção, com o mercado de trabalho a continuar a solidificar e as finanças a emergirem em linha com os padrões do Pacto de Estabilização, o défice permanecerá abaixo dos 3% (2,5% em 2020). (2023, 1,6% em 2024, uma história completamente diferente em comparação com a Itália) e dívida de 63,6% do PIB em 2023 e 62,9% em 2024.

lá França Experimenta uma recuperação limitada em 2024 (0,7%) e ganhará ainda mais Impulso em 2025 (1,3%). Tal como a Itália, sofre de um défice superior a 3% do PIB e de uma dívida elevada, mas ambos os indicadores são inferiores em comparação com a Itália. em Espanha Há um impacto positivo do PNRR permitindo mais Aceleração: Como mencionado, o crescimento ultrapassa os 2% este ano, embora depois volte a 1,9% em 2025. O consumo privado, os investimentos e as exportações apoiam a economia do país. Portugalque no entanto em Mais devagar Comparado com +2,3% em 2023. Finalmente Grécia Servindo estábulo Acima de 2% até 2025