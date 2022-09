Inflação de agosto subiu para 8,4%, a maior desde 1985 – Economia

Decreto independente se for bem sucedido na próxima semana. Enquanto os senadores passam por um rápido escrutínio do decreto do bis-auxílio, no entanto, em um esforço para trazer para casa algumas mudanças, começando com as regras muito contestadas sobre o professor especialista, o governo continua correndo para desenvolver Um novo pacote de apoio para residências e empresas em troca de energia cara. Serão necessários mais alguns dias, algo que eles repetem no Palazzo Chigi e no Mef, para levantar os recursos já disponíveis. Prevê-se também o cálculo da evolução das receitas em agosto e, sobretudo, da cobrança do imposto sobre os lucros adicionais, após o aperto introduzido com o decreto de auxílios bis no início de agosto.

A inflação ainda está subindo. De acordo com as estimativas preliminares do Istat, em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de Toda a Comunidade (Nic), Total Tabaco, registrou alta de 0,8% na base mensal e de 8,4% na base anual (de +7,9% no ano anterior). mês).

“Você”eletricidade e gás do mercado livre que resulta em uma aceleração dos preços dos bens energéticos não regulamentados (melhorando parcialmente a desaceleração dos preços dos combustíveis) que, juntamente com alimentos processados ​​e bens duráveis, empurra a inflação para um nível não registrado a partir de dezembro de 1985 (quando era + 8,8%)”, explica Istat.

Eles também estão acelerando, “Estatísticas” continua, núcleo da inflação, Ou seja, energia líquida e alimentos frescos (de +4,1% para +4,4% em agosto, não desde maio de 1996 quando era +4,7%) e inflação líquida apenas para bens energéticos (de +4,7% para +4,9%, não desde abril de 1996).

Voltando ao indicador geral, a aceleração da inflação homóloga deve-se principalmente aos preços das matérias-primas energéticas (cujo crescimento passa de +42,9% em julho para +44,9%) e especialmente a energia não regulada (de +39,8% para + 41,6%; preços de commodities energéticas continuam Os monitorados registram crescimento muito alto, mas estável em +47,9%), e por outro lado para os preços de alimentos industrializados (de +9,5% para +10,5%) e bens duráveis ​​(de +3,3 % a +3,9%). Por outro lado, os preços dos serviços relacionados ao transporte registraram desaceleração (de +8,9% para +8,4%). Numa base anual, o Instituto de Estatística ainda indica que os preços dos bens estão a acelerar (de +11,1% para +11,8%) enquanto o crescimento desses serviços é bastante estável (de +3,6% para +3,7%); Assim, o diferencial de inflação negativo entre estes últimos e os preços das commodities está se ampliando (de -7,5 em julho para -8,1 pontos percentuais). Numa base mensal, o aumento do índice geral deve-se sobretudo aos preços dos bens energéticos não regulamentados (+3,0%), serviços de transporte (+2,4%, também devido a fatores sazonais), alimentos transformados (+1,2%), bens duradouros bens (+0,8%) e serviços recreativos, culturais e pessoais (+0,7%, também devido a fatores sazonais). Além disso, de acordo com estimativas preliminares, o índice harmonizado de preços ao consumidor (IPCA) aumentou 0,8% em relação ao mês anterior e 9,0% em relação ao mesmo período do ano anterior (+8,4% no mês anterior).

De acordo com os dados do Instituto, que divulgou a estimativa provisória de preços ao consumidor em agosto, a inflação adquirida para 2022, ou que será obtida assumindo variação zero no restante do ano, é igual a +7,0% para o índice geral e + 3,5% para o núcleo (energia líquida e alimentos frescos).

esquecer Isto foi relatado pela estimativa rápida do Eurostat, o escritório de estatística da União Europeia (ANSA)

Landini: “Chega de conversa, ações agora”

Com a inflação que, segundo estimativas preliminares do Istat, “salta em agosto para 8,4% em relação ao ano anterior, não há necessidade de tagarelice. Então não se sustenta. Bis decreto de auxílio coloca recursos insuficientes para trabalhadores e aposentados: ação urgente necessária imediatamente para proteger os baixos salários e pensões já “. A afirmação foi feita pelo secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini.

Consumidores no ataque são diretos para as famílias

A inflação de 8,4% em agosto se traduz em uma nova “picada” para as famílias “lutando com aumentos anormais de preços e tarifas”. A Codacons afirma que, dada a amortização total, calcula “um gasto maior de 2.580 euros por ano para a família ‘típica’, que ascende a 3.352 euros por ano para uma família com dois filhos”. “Estamos em uma verdadeira emergência nacional que terá graves efeitos na economia e empurrará um segmento da população para a linha da pobreza – diz o presidente Carlo Renzi – e o governo não pode mais perder tempo e deve intervir urgentemente na alimentação, e Renzi conclui que a energia e os combustíveis, reduzem imediatamente o imposto sobre o valor acrescentado dos géneros alimentícios, fixam um tecto nos preços da electricidade e do gás e impedem o aumento das tabelas de preços da gasolina e do gasóleo.