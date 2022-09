“Protegemos a classe trabalhadora” – Corriere.it

Espanha reduz o imposto sobre o valor acrescentado do gás de 21 para 5% (o anterior em Itália). O anúncio foi feito esta manhã pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez durante uma entrevista ao programa de rádio Hoy Pur Hoy subordinar Cadena Ser. A medida começará a partir de 1º de outubro e durará até 31 de dezembro, mas o chefe do poder executivo não descarta prorrogá-la também em 2023 enquanto essa situação difícil continuar. No interesse do governo, acrescenta-se uma repartição justa dos custos da guerra. Sanchez é franco quando diz: Uma intervenção razoável, agora que estamos no outono, estamos tentando Também reduz sua conta de aquecimento Cidadãos do nosso país. Acho classe mídia trabajadora. Trabalhador de classe média, ele repete muitas vezes. Porque mesmo no passado ele fez questão de deixar claro: esse governo é inesquecível para quem governa: para a classe média trabalhadora.

concessões fiscais Desde o início da crise energética, a política econômica espanhola se concentrou em incentivos fiscais direcionados. O objetivo: proteger a classe média sempre trabalhadora com cortes seletivos de impostos. E agora, na agenda do governo, há uma hipótese de considerar outras medidas: impostas às grandes indústrias de energia ou às grandes entidades financeiras que se beneficiam da retomada da política monetária ou do aumento dos preços da energia. Não é a primeira vez que um CEO liderado por Sanchez corta o imposto sobre valor agregado vinculado a gastos com uso intensivo de energia. Em junho de 2022, o governo Taxa de eletricidade reduzida de 10 para 5% Reduzir a carga tributária sobre os consumidores de energia elétrica. Mas a primeira redução leve do IVA data do ano passado: de 21 para 10%. A Terceira Vice-Primeira-Ministra e Ministra da Transformação Ambiental, Teresa Ribera, comentou a intervenção financeira da seguinte forma: o horizonte não pode ser à custa dos consumidores e apenas do interesse das empresas de eletricidade. READ Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (4 de agosto de 2021)

Diminuição da demanda por eletricidade Hoje, mais uma vez, você está na vanguarda, propondo planos para reduzir os danos causados ​​pela crise energética e reduzir o consumo. Entre as medidas mais recentes: as luzes das vitrines e os indicadores de ar condicionado dos quartos já estão desligados. Resultado: demanda por eletricidade diminuiu 3,7% . Mas a Espanha, como Portugal, é uma ilha de energia. Sua capacidade de armazenamento de GNL é de 35% da capacidade total da União Europeia e do Reino Unido. O anúncio foi feito por dados da Gip, Gas Infrastructure Europe. Agora o presidente Sanchez tem uma ambição: fazer da Espanha um centro de gás natural líquido para poder exportar e ser uma alternativa ao gás russo para muitos países da UE. Itália primeiro. A mídia espanhola escreveu que as obras do gasoduto que ligará Barcelona e Livorno já começaram.

