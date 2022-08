Inflação continua na zona do euro: o Banco Central Europeu considera aumentar a taxa máxima de juros

Outra aceleração devido à inflação na área do euro atingindo novos recordes. A taxa tendencial de +9,1% em agosto reflete a escalada dos preços do setor de energia, que registrou alta de 38,3% contra 39,6% em julho. Uma ligeira queda, mas ainda assim transitou para outros setores. Os preços de alimentos, álcool e tabaco subiram 10,6% no mês passado, ante 9,8% em julho. Os bens industriais cresceram 5% contra +4,5% em julho, enquanto os serviços registraram alta de 3,8% contra +3,7% em julho. A Itália também é ruim, +9,0% para o coordenador (+8,4% o indicador nacional), com o carrinho + 9,7%. Todos os fatores que levarão o BCE a tomar medidas extraordinárias na reunião da próxima semana. Aumentar o custo dos empréstimos em 75 pontos base está se tornando cada vez mais o cenário de referência.

“A dinâmica dos preços na zona do euro está se distanciando cada vez mais das expectativas do Banco Central Europeu. Isso pode ser um problema sem precedentes para a zona do euro”. Para colocar em preto e branco é o banco holandês Ing, que comentou o choque de agosto, com a esperada escalada de tabelas de preços – a membro do Conselho do BCE Isabel Schnabel havia deixado o assunto para trás há alguns dias – mas que deixa a mesma impressão. Devemos esperar uma nova revisão para cima da estimativa de Frankfurt? Quarto ano desde o início do ano? », comenta Bert Cullen, economista-chefe da Eng. O pior caso é nos países que fazem fronteira com o Mar Báltico. Estônia (23,2%), Letônia (21,3%) e Lituânia (20,9%) têm as taxas anuais mais altas. Mas também para a Itália, Alemanha, França e o resto da Europa, as coisas não vão bem. exatamente o contrário. A Itália, segundo estimativas, está à frente da Alemanha (8,8%) e da França (6,5%) no ranking do Eurostat. Pior ainda, entre os principais países, apenas a Espanha, com 10,3%. Entre os países fundadores da União Europeia, por outro lado, destaca-se 10,5% da Bélgica e sobretudo 13,6% dos Países Baixos. Por outro lado, Luxemburgo parou em 8,6%.

Enquanto isso, a pressão continua sobre empresas e consumidores na Itália. O primeiro pede intervenções personalizadas. Após meses de relativa calma, este último está começando a experimentar alturas não vistas em quase quarenta anos. Os preços da cesta de alimentos estão voando, conforme confirmado pelo Istat. Em agosto, com alta anual de 9,7% (em julho foi de 9,1%), atingiu um patamar não registrado desde junho de 1984. O boom, segundo as Associações de Distribuição, ainda é parcial. Ela recai sobre os consumidores finais que, na ausência de uma ação significativa e decisiva, deverá aumentar, levando ao encerramento de muitos negócios. Mas não é apenas o custo da energia que afeta o preço dos produtos. Para agravar o impacto, afirma o Instituto de Estatística, são também as alterações climáticas que estão a fazer a produção agrícola se ajoelhar devido à seca.

A escalada dos preços ao consumidor, que os banqueiros centrais em novembro passado consideraram “temporária” e “temporária”, estará na agenda da reunião do Banco Central Europeu de 8 de setembro. Christine Lagarde, que perdeu o simpósio de Jackson Hole do Federal Reserve, terá dificuldade em encontrar a bolsa que sempre desejou alcançar. Os Estados bálticos são os países que exigem mais determinação. Isso representa um aumento de três quartos de ponto na taxa básica de juros. Com eles, Alemanha, Áustria e Holanda, mas também – e esta é a surpresa dos últimos dias – França e Bélgica. Por outro lado, a Espanha atingiu uma taxa de inflação de dois dígitos em julho. Países como Itália, Portugal e Grécia continuam mais cautelosos. No entanto, eles constituem uma clara minoria.

Os principais bancos de investimento, dadas as curvas divulgadas pelo Eurostat, revisaram suas estimativas. De acordo com o Goldman Sachs, o JP Morgan e o Bank of America-Merrill Lynch estão aumentando as chances de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros em 75 pontos base em setembro. Analistas do Goldman Sachs alertaram: “Medidas extraordinárias são necessárias, porque as medidas implementadas até agora não tiveram impacto – nem mesmo no curto prazo – nos preços”. Mais uma vez, Lagarde terá que dar respostas aos investidores internacionais, bem como proteger a credibilidade do próprio banco central.