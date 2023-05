O punho não acaba aqui – Corriere.it

Ontem, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro pela sétima vez consecutiva, passando de níveis abaixo de zero até ao final de julho passado. O ritmo de aumentos abrandou em 0,25%, elevando a taxa de crescimento dos depósitos para 3,25% e a taxa directora a que os bancos obtêm financiamento junto do Banco Central Europeu para 3,75%. Mas Christine Lagarde deixou claro que a pressão não para por aí e vai assumir diferentes formas. Primeiro, as palavras do presidente deixaram claro que a maioria está na mesa Conselho Executivo de Frankfurt Planos de aumentar as taxas de juros novamente em junho e provavelmente em julho também. “Estamos no caminho e não vamos parar, sabemos que ainda temos um caminho a percorrer. Vamos tomar decisões no momento certo para atingir nossos objetivos”, disse Lagarde, frisando que falou no plural.

Taxa de depósito de 4% Portanto, o debate que está acontecendo hoje no BCE não é sobre a hipótese de interromper o aperto monetário, mas sobre trazer a taxa de depósito a seu ponto em 4% ou um pouco abaixo, e a principal taxa de empréstimo em 4,5% ou um pouco abaixo. Isso provavelmente só será melhor compreendido entre julho e setembro, desde que a zona do euro não entre primeiro em uma nuvem de turbulência financeira semelhante à que continua afetando uma série de pequenos bancos americanos: logo após o resgate da Primeira República nos últimos dias, com a compra Last minute pelo Jp Morgan, o Pacific Western Bank perdeu ontem mais de 40% em Wall Street e está em busca de um comprador.

Liquidez dedicada do Banco Central Europeu Mas, precisamente, os riscos à estabilidade financeira hoje não estão no centro do painel do BCE. Para a maioria de seus números de manchete no momento, a única coisa é aumentar as taxas de juros e – acrescentou Lagarde – "mantê-las em níveis suficientemente restritivos para trazer a inflação imediatamente para a meta de médio prazo de 2%". Caso surjam tensões em bancos ou em outros mercados, como os Estados Unidos, o Banco Central Europeu está atualmente considerando a possibilidade de administrar a situação oferecendo liquidez dedicada. sem aliviar a pressão geral sobre a economia. "Aconteça o que acontecer – disse Lagarde ontem – mostramos que sabemos ser criativos. Existem janelas de liquidez disponíveis."

Possíveis estágios de instabilidade A confiança no banco central para conseguir administrar possíveis fases de instabilidade é que o aperto tomou outra forma ontem: é muito provável que agora, a partir de julho, O BCE deixará completamente de recomprar títulos adquiridos no vencimento por 3.200 bilhões de euros por meio da “flexibilização quantitativa” de Mario Draghi entre 2015 e 2019.. Lagarde deixou claro, e isso naturalmente também se aplica aos títulos do governo italiano. Até junho, o Banco Central continuará, portanto, reduzindo seu balanço em quinze bilhões por mês, mas a partir de julho a contração aumentará para 25 e no próximo ano para trinta. Essa escolha também ajudará a reduzir a inflação, mas obrigará o Tesouro italiano a buscar mais investidores nos mercados.