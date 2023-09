“Desentendimentos prejudicam nosso país” – Corriere.it

Do nosso correspondente

BRUXELAS – “A economia da União Europeia continua a crescer, embora com menos impulso.” A Comissão Europeia reviu em baixa as suas previsões de crescimento para este ano: o PIB da UE aumentará 0,8% em 2023, face aos 1% previstos na estimativa da primavera, e 1,4% em 2024, face aos 1,7% registados em 2024. Crescimento da área do euro revisto Caiu para 0,8% em 2023 (de 1,1%) e para 1,3% em 2024 (de 1,7%). As previsões para a Itália também foram reduzidas e deverão crescer este ano 0,9% (de 1,2%) e 0,8% em 2024 (de 1,1% na primavera, quando o tempo já estava negro). A Alemanha, o único país da UE com crescimento negativo, teve um desempenho fraco: -0,4% (de 0,2%) em 2023 e +1,1% (de 1,4%) para o próximo ano. Em contrapartida, Espanha crescerá 2,2% (de 1,9%) este ano e 1,9% (de 2%) no próximo ano.

Palavras de Gentiloni: “Desentendimentos prejudicam a Itália”

O Comissário Económico da União Europeia, Paolo Gentiloni, comentou que o declínio do crescimento em Itália foi “surpreendente”. Previsões económicas de verão apresentadas em conferência de imprensa. “Embora se espere uma ligeira recuperação no segundo semestre deste ano e no próximo, infelizmente, as previsões de crescimento anual foram revistas em baixa a partir da primavera”, concluiu Gentiloni. «Novas estimativas económicas para Itália – e depois defini-las em resposta a uma pergunta do correio “Não devemos entretanto dar uma interpretação particularmente negativa porque faz parte do contexto de uma desaceleração geral que inclui todos os países.” No entanto, Gentiloni tem “confiança de que a economia italiana, como demonstrou em inúmeras ocasiões, pode reagir de uma forma positiva.” O Comissário Económico decidiu não comentar Ataques que chegaram nos últimos dias Do governo italiano: “Não quero participar na polémica que acredito que irá prejudicar a Itália.”Ele disse apenas na coletiva de imprensa. À margem, reiterou com os jornalistas italianos: “Muitas vezes me pediram para comentar, mas não quero participar na polémica que prejudica a Itália. Preocupo-me com o meu país e é por isso que não quero alimentar estas diferenças. E não vou alimentá-los.”