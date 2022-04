“Preencha esta data”, você economizará muito: marque na sua agenda

Este é o melhor momento para reabastecer seu carro: defina uma data de abastecimento. É melhor reabastecer antes ou depois de 20 de abril?

20 de abril é o último dia que Menores impostos sobre a gasolina Fornecido pelo governo Draghi será válido.

O que acontecerá depois de 20 de abril? Muitos estão começando a se perguntar quando o reabastecimento é realmente útil.

É melhor esperar até 20 de abril para encher o tanque ou já deveria ser feito hoje em dia, sabendo que os preços dos combustíveis estão mais baixos do que há um mês?

Citação de gasolina: Quais fatores devem ser considerados?

Não pode nos dar uma resposta específica, mas é possível levar em conta alguns fatores que determinam Cotação de gasolina.

Desde o final de março, o preço do petróleo sempre se manteve estável em pouco mais de US$ 100 o barril. A tendência do preço do petróleo pode ver um rali adicional nas próximas semanas.

Sanções severas contra Moscou e a retomada de casos de Covid na China, que podem reduzir a demanda por petróleo bruto, afetam a listagem.

O corte de impostos aprovado pelo governo Draghi entrou em vigor em 22 de março e o preço do combustível está caindo.

É difícil pensar sobre isso tendência de queda Pode persistir por muito tempo, dadas as tensões em curso que afetam a guerra na Ucrânia e o massacre de Bukha.

Preço da gasolina: quando o enchimento é adequado?

Para entender quando abastecer seu carro, é fundamental que você entenda se o governo Draghi está realmente disposto a intervir com outra medida que visa estender a redução de impostos.

Bem, nesse sentido, há algumas horas a notícia de que o Executivo Draghi decidiu Extensão da redução da taxa de produçãoAssim, o preço do combustível está experimentando um novo boom e é de 30,5 centavos de dólar por litro.

Portanto, é melhor preencher antes de 20 de abril, pois a extensão não durará mais de 10 dias.

Muitos motoristas planejam abastecer um pouco antes de 20 de abril, mas não se pode descartar que os preços continuem caindo ainda mais após essa data de intervalo.