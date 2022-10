As bolsas de valores da UE estão ampliando o ritmo, Milão na primeira fila. Spreads inferiores a 230 pips

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Determinado a seguir Rebote no início da semana, impulsionado pela mudança do governo Truss nos cortes de impostos anunciados e pelo ISM de fabricação dos EUA que poderia mitigar a abordagem agressiva do Fed aos preços. A tendência animada das bolsas de valores orientais, começando por Tóquio e Sydney, foi o gatilho para a alta dos índices europeus, começando com FTSE MIB Milão e com CAC 40 Paris, datada DAX 40 em Frankfurtíbex 35 Madri FT-SE 100 Londres eAEX Amsterdã. O mercado de ações australiano também teve um bom desempenho, subindo 3,8% depois que o banco central elevou as taxas de juros abaixo do esperado, fazendo com que o dólar australiano caísse. Os mercados chineses estão fechados para o Dia Nacional ao longo da semana.

Após o “Setembro Negro”, os analistas indicaram que há condições de “sobrevenda” nas listagens, mas parecem um pouco cautelosos quanto à possibilidade de confirmar uma recuperação nas próximas sessões. Muito vai depender dos dados macroeconômicos que serão divulgados nos próximos dias, e nesse sentido as atenções parecem estar totalmente voltadas para o mercado de trabalho norte-americano, marcado como sempre na primeira sexta-feira do mês. Enquanto isso, começamos o dia com preços ao produtor de agosto na zona do euro e pedidos industriais dos EUA, também em agosto.

Em Milão, concentre-se nos bons Generali e Fineco e nos carros

na linha de frente StmicroelectronicsE a Finecobank e carros (Stilants E a Pirelli e C), após dados parciais nas gravações que deram alguns sinais de recuperação. Na Piazza Avary, o foco permanece nas estratégias em geral Em uma empresa de poupança gerenciada Banco Geral. Isso enquanto duas transações esperadas há meses estão prestes a entrar em vigor: a OPA da Edizione e da Blackstone em Atlântida Que terá início no dia 10 de outubro após a obtenção do sinal verde do Consob para publicar o documento de oferta e levantar capital Banco Mps Após Bruxelas concordou em rever as obrigações entre a Itália e a UE funcional para subscrever a recapitalização pelo Tesouro.

READ EUbyLakes retoma de Cebino com foco na neutralidade climática Tendência de spread de BTP/Bund carregando …

O spread ainda está baixo em 229 pips e o retorno caiu para 4,15%

O mundo dos títulos se recuperou, pois houve uma forte desaceleração nos rendimentos soberanos. Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caíram para 3,63% e o Bund caiu novamente abaixo do limite de 2%. As compras também recompensam ações italianascom o spread entre o BTp e o Bund a diminuir no mercado secundário MTS, após o forte aperto de véspera provocado pela continuação da descida das yields das obrigações na Zona Euro em meio a expectativas de um possível abrandamento na série de subidas das taxas de juro por parte da União Europeia Banco Central.

O diferencial de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos (Isin IT0005494239) e o mesmo vencimento alemão é indicado em 229 pontos base de 231 pontos base do fechamento anterior (240 final foi sexta-feira). O retorno do BTp de dez anos de referência também caiu significativamente para 4,15% em relação à última posição de 4,20% (de 4,50% na sexta-feira no final).

O euro está sempre abaixo do nível, a libra está subindo

No mercado de câmbio, deve-se notar a gradual elevação da libra aos patamares anteriores ao anúncio do plano de Truss de redução de impostos: a mudança do governo ajudou a recambiar a libra/dólar para 1,375. EUR/USD atinge 0,9866 (0,9838) após dados do ISM de manufatura dos EUA: No entanto, John Williams, número um do Federal Reserve Bank de Nova York, disse que o instituto ainda tem muito trabalho a fazer nas taxas, uma vez que os níveis atuais não são Também desacelerou o crescimento da economia. Euro/yen para 142,75 (de 141,96), dólar/yen para 144,71 (de 144,32).