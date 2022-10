Gás e Eni: Fluxos da Rússia para a Itália retomados, restrições contornadas – Economia

Hoje, os fluxos de gás da Gazprom para a Itália foram retomados e “A retomada dos fornecimentos foi possibilitada pela decisão da Eni e das partes envolvidas com as restrições decorrentes da nova legislação introduzida pelas autoridades reguladoras austríacas”: relatórios da Eni. Os fornecimentos foram interrompidos no dia 1 de Outubro passado – explicou a empresa – devido “à impossibilidade de transportar gás através da Áustria” motivada pela Gazprom.

O produtor de gás russo disse em comunicado que os compradores da Gazprom e do gás da Itália chegaram a um acordo sobre o fornecimento e o transporte de gás russo pela Áustria foi retomado. “A Gazprom e os compradores italianos conseguiram chegar a um acordo sobre a coordenação da cooperação entre as mudanças regulatórias na Áustria no final de setembro. A operadora austríaca informou que está pronta para confirmar as atribuições de transferência para a Gazprom Export, o que permite retomar o fornecimento de gás russo através do território austríaco ” Isso é afirmado em uma nota da Gazprom, realizada pela TASS.

As reservas de gás da França foram 100% preenchidas antes do inverno: Isto é o que a Comissão de Regulação Energética (CRE) anunciou hoje, pedindo a todos os franceses que façam um “esforço coletivo maciço para reduzir nosso consumo de energia”. “A campanha de enchimento de inventário do inverno 2022/2023 termina com mais de 99% de inventário”, informa o CRE, acrescentando que a França tornou-se assim o terceiro país europeu, depois da Bélgica e Portugal, a preencher as suas capacidades de armazenamento de gás natural.