Em casa, novas hipotecas são mais favoráveis: aqui está o porquê

Sinais tímidos de alinhamento de baixa de Hipotecas bancárias. A cautela é necessária após mais de 30 meses de aumento das taxas de juros. Com um golpe económico para os italianos que nos últimos anos optaram por taxas variáveis ​​“gananciosos” (próximas de 0). Só então ter que lidar com o golpe dos aumentos mensais dos prêmios. E um acompanhamento de derramamento de sangue assassino nas contas de famílias e empresas. Tendo (esperançosamente) superado o período mais difícil de aumentos rápidos – resultantes da política monetária anti-inflacionária do Banco Central Europeu – a Associação Bancária Italiana vê agora um regresso a valores mais sustentáveis ​​no horizonte. Pelo bem da economia nacional e das famílias.

“Preços de mercado”A habitual nota da ABI por ocasião da divulgação do relatório mensal refere que “eles antecipam as decisões futuras do BCE e estão, portanto, em declínio”. “Há sinais que se tornam mais fortes” e “cada vez mais se confirmam as expectativas de redução” dos preços de mercado, explicam desde o Palácio Altieri. Aí vem a explicação que afecta milhões de famílias e centenas de milhares de empresas: “Estas taxas afectam as taxas de juro bancárias do lado dos empréstimos, como uma maior descida das taxas hipotecárias, mas também das empresas.

“Há os primeiros sinais de declínio também em termos de novos financiamentos de longo prazo dos bancos”, afirma a nota da associação. “Enquanto outro facto importante é que o financiamento directo geral dos bancos está a crescer”, observa Abe sempre. fenômenos positivos, e então há Dados de empréstimoque se mantém sempre num nível de variância negativo, mas segundo a nossa leitura”, afirmam os técnicos da Piazza del Gesù, “tendo em conta também a cobrança às empresas, depende sobretudo de factores de procura e portanto do adiamento desses podem ser investimentos que “será feito”, resume a associação.

É claro que, se as taxas de juro inverterem de forma decisiva nos próximos meses, a economia italiana terá a ganhar. Talvez já em junho. E também porque o crescimento das taxas e o aumento do custo de vida foram em grande parte compensados ​​pela desaceleração da economia mercado imobiliário, Um refúgio distinto para os italianos. Nos últimos anos (desde que Frankfurt começou a aumentar o custo do dinheiro), o mercado tradicional registou um abrandamento definitivo. E preocupante. E em 2023 – devido ao aumento das taxas de juro OTC – os italianos estão a redireccionar as suas escolhas financeiras.

«80,2% dos mutuários Escolha um produto de preço fixo. A segunda escolha foi o produto variável com 16,1% das preferências.” Com “produtos de taxa fixa a crescer +21,8% e produtos de taxa variável a diminuir 17,2%” enquanto “taxa variável com limite máximo de -5,4%, outros produtos mantiveram-se inalterados”, disse. resume. A investigação divulgada nos últimos dias pelo grupo financeiro Kìron Partner SpA (que se enquadra na órbita do universo Tecnocasa). O efeito “estimulante” de vários bônus domésticos já terminou. Pelo menos eles não têm mais esse efeito indireto no mercado imobiliário de varejo. Aquelas famílias que decidiram comprar nos anos pós-pandemia – a taxas próximas de “0 pips” – e agora se sentem sortudas. Mas quem procrastinou, esperando desvalorizações, ficou com o saco na mão. A aceleração das taxas hipotecárias e o aperto monetário imposto pelo Banco Central Europeu, que… O sistema bancário aos correntistas, para conter as transações imobiliárias, que em anos bons totalizavam cerca de um milhão de transações.

Um conjunto de dados combinado é suficiente para conseguir isso:Monitor do Mercado Imobiliário 2023 Nomisma fala em “uma queda no número de vendas equivalente a 14,6% em termos anuais face a 2022. Os negócios esperados até ao final do ano são de 670 mil, enquanto em 2022 eram 784 mil no total”. As estimativas para 2024 (que ainda são muito conservadoras e nem um quarto se passou) não são muito melhores. Segundo o Centro de Estudos Svimez, o “aperto monetário” será superado “apenas em 2025”. Isto porque “o imobiliário afeta particularmente as perspetivas para 2024”.

Resumindo é Boletim do Banco da Itália (Janeiro de 2024) que se resume simplesmente: “O ciclo imobiliário continua a ser afetado pelo aperto das condições de financiamento”. Assim, se a ABI estiver certa e o BCE começar a cortar as taxas de juro até ao verão, isso poderá contribuir para uma recuperação económica (as estimativas de crescimento para 2024 baseiam-se em percentagens) que luta para ultrapassar 1%. Os tijolos representam a força motriz que impulsiona a economia. A esperança é que o incidente Grillino resumido em 110% – que sobrecarregou as contas públicas com milhares de milhões em custos ao longo das próximas cinco décadas – seja arquivado. E deixe as vendas e compras voltarem a crescer. Actualmente, os italianos transferiram as suas poupanças para títulos governamentais (com aparente sucesso nas compras em emissões recentes do Tesouro). Se a liquidez também retornar aos tijolos e argamassa…