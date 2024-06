Aumentos de preços para todos a partir de 2025, começa a Lufthansa

As companhias aéreas europeias começaram a aumentar os preços dos bilhetes – para rotas domésticas, internacionais e intercontinentais – para cobrir parte dos custos de cumprimento do plano europeu para reduzir as emissões de dióxido de carbono. A partir de 1 de janeiro de 2025, a Lufthansa irá impor uma taxa ambiental adicional. O aumento – de 1 para 72 euros por bilhete, dependendo da distância – aplicar-se-á a todos os voos comercializados e operados pelo Grupo Lufthansa (que inclui também Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Eurowings) com partida dos 27 países. . Da União Europeia, do Reino Unido, Noruega e Suíça. Nos próximos dias, a Air France-KLM e a IAG (britânica e ibérica) farão o mesmo, anunciou a empresa. correio De fontes da empresa.

O objetivo da sobretaxa é cobrir parte dos custos adicionais cada vez maiores devido a requisitos ambientais regulatórios", comenta a companhia aérea em comunicado. "Os requisitos de proteção climática da UE exigem milhares de milhões de dólares em investimentos e a Lufthansa não pode arcar com isso sozinha." A sobretaxa será aplicada a todos os bilhetes emitidos a partir de 26 de junho para partidas a partir de 1º de janeiro de 2025. Até agora, o gigante do céu europeu ofereceu a opção voluntária ("tarifas verdes") que permitia a quem quisesse pagar algo mais para proteger o meio ambiente . Mas apenas 4% gastam mais.

Novos preços Nos voos de curta distância – nacionais e dentro da Europa – o Grupo Lufthansa (excluindo a low-cost Eurowings) aumentará os preços até 5 euros em classe económica e 7 euros em classe executiva. Nos voos intercontinentais, o aumento irá variar entre os 18 e os 36 euros para os lugares em classe executiva e até 72 euros para os lugares em primeira classe. READ Plástico: por que é tão complicado reciclá-lo?

Movimentos do setor No entanto, a iniciativa da Lufthansa não será a primeira e única. Outras companhias aéreas europeias seguir-se-ão, segundo os especialistas, porque não conseguem absorver a totalidade dos custos incorridos. A União Europeia decidiu que, até 2050, a região terá de atingir emissões líquidas zero, eliminar as actuais emissões de gases com efeito de estufa e passar uma fase intermédia em 2030 de -55%. Bruxelas permite a possibilidade de compensar as emissões através da plantação de árvores ou da reabsorção mecânica do dióxido de carbono emitido.

Padrões europeus O Pacote Comunitário “ReFuelEu” estipula que, a partir de 2025, todos os voos com partida de um aeroporto da UE serão obrigados a utilizar uma quota mínima de combustível de aviação sustentável (Saf): 2% já em 2025, 6% em 2030, 20% em 2025. 2035, 34% em 2040, 42% em 2045, 70% em 2050. No entanto, dentro desta quota obrigatória, a UE também decidiu incluir a presença de combustível sintético (e-querosene): 1,2% em 2030, 5 % em 2030. 2035 e 35% em 2050.

Iniciativas O transporte aéreo está a tentar fazer a sua parte em várias frentes: com aviões mais modernos, com motores que queimam menos combustível, e substituindo gradualmente o combustível de trincheira por “Saf” (combustível de aviação sustentável) e depois energia eléctrica e hidrogénio, para adicionar melhor ar. Gestão de tráfego (por exemplo, «Rota Livre”, que a Enav foi a primeira a lançar na Europa na Itália).

Custos adicionais Mas para atingir esta meta, as empresas de transportes do continente terão de prever mais de 800 mil milhões de euros em custos adicionais, aumentando assim a despesa total na transição energética do sector para quase 1,9 mil milhões de euros. Por esta razão, as intervenções líquidas de apoio público (nacional ou da UE), conforme descritas anteriormente correio Há mais de um ano, tudo estará refletido nos bilhetes: os viajantes – segundo estimativas – poderão ter de pagar em média 21 euros a mais por viagem até 2050 só por este item. Quanto a Itália, em 2030, o aumento de preços nas estradas nacionais e continentais ascenderá a cerca de 35 euros. READ Voo espacial suborbital para três italianos conduzirem pesquisas: uma primeira na Europa. Mas a parada dos EUA na Virgin Galactic pode desacelerar os tempos

Analisar De acordo com os analistas da Bernstein, o custo ambiental da aquisição do ETS pelas seis principais companhias aéreas da UE aumentará de 500 milhões de euros em 2019 para cerca de 5 mil milhões de euros em 2027. No entanto, no lado intercontinental, as estimativas da Nlr e da Seo-Amsterdam Economics que em 2030, por exemplo, quem fizer um voo entre Hamburgo e Banguecoque pagará entre 40 e 59 euros extra se passar por um aeroporto da UE, enquanto quem fizer uma escala intermédia num hub do Médio Oriente verá o preço. Um aumento de 12 euros. Isto porque a sobretaxa não se aplica a voos com partida fora da União Europeia. Após cinco anos, a diferença aumentará, passando de +78/+120 euros na área comunitária, versus +19 euros para quem reserva na Turkish Airlines e faz escala em Istambul.