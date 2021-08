James e Falcao, entre as compras mais ostentosas da última década

NSO futebol hoje é um futebol luxuoso e exótico. O estoque de jogadores a cada dia tem mais peso na economia global. Isso é confirmado por um estudo cuidadoso de A FIFA revelou, nesta segunda-feira, as transferências da última década, A Colômbia é campeã porque é um dos países que mais transporta atletas e que Ela tem dois dos shows mais ostentosos, James e Falcao.

De 2011 a 2019, foram executados 133.225 negócios nos quais foram executados 66.789 jogadores e 8.264 clubes de 200 associações, Dados destacam o peso do futebol na economia global, marca o documento.

A Colômbia é o quinto país em número de jogadores em ligas estrangeiras, com 4287, Ultrapassando a Espanha, que coloca 3.922 players no mercado. A paz é liderada pelos brasileiros (15.128), pelos argentinos (7.444) e pelos britânicos (5.523); A França ocupa o quarto lugar com uma pontuação de 5.027.

Na última década, o número de clubes envolvidos na transferência de jogadores cresceu 30%, mas 30 equipas lideram o mercado, todas europeias. As ligas mais populares são Inglaterra (doze), Espanha e Itália (cinco cada), Alemanha (três), França e Portugal (duas cada) e Rússia (uma).

Na última década, estes 30 equipes lideraram a lista das mais desperdiçadas, gastando 22.800 milhões de eurosIsso representa 47% do total global de todo o dinheiro transferido em remessas entre 2011 e 2019.

Juventus – 137 Manchester City – 130 Chelsea – 95 Barcelona – 75 Paris Saint-Germain – 59 Real Madrid – 55 Atlético de Madrid – 93 Manchester United – 68 Arsenal – 76 Tottenham – 59

A compra de Neymar pelo Paris Saint-Germain continua a ser a maior da história com os 200 milhões de euros pagos pelo clube parisiense ao Barcelona em 2017. No entanto, o mercado de jogadores extravagantes sofreu uma transformação com Radamel Falcao é o primeiro jogador a ultrapassar os 100 milhões de euros Com a passagem do Porto para o Atlético de Madrid.

na lista As maiores transferências que James Rodriguez encontrou quando chegou ao Real Madrid Em 2014 pela Minako. cucuteo na escala exclusiva com o mesmo movimento por 100 milhões do belga Eden Hazard (2019) do Chelsea ao Real Madrid, do português João Félix (2019) do Benfica ao Atlético de Madrid e do holandês Frankie de Jong (2019) de Ajax a Barcelona .

Cristiano Ronaldo também chegou a 100 milhões quando se mudou do Real Madrid para a Juventus em 2018Ele representou o brasileiro Philippe Coutinho de Liverpool a Barcelona, ​​o argentino Nigel de Mara de Real Madrid a Manchester United e o uruguaio Luis Soares de Liverpool a Barcelona.