A mordida na chegada é de até 1500 euros

Más notícias chegam a muitas famílias italianas que correm o risco de lidar com uma picada de verdade.

O verão termina e as férias também. Então, aqui nos encontramos tendo que lidar com a volta à vida cotidiana, lutando com vários compromissos de trabalho e membros da família. Um exemplo claro disso está de volta a Escola pagar Faturas, sendo que este último, tal como os relógios suíços, chega pontualmente às nossas casas, completo com os prazos e respectivos valores a pagar.

Se tudo isso não bastasse, as estimativas recentes de Kodakun Eles não são nada positivos. Parece, de fato, que muitas famílias se verão lidando com uma família real Mordida de outono, que pode ter um bom peso 1.500 EUR Para cada família italiana. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que esperar.

Alerta Famílias, Codacons: Aumentos esperados para contas, escola e transporte

De acordo com as últimas estimativas, parece que com a chegada do outono teremos que lidar com um Picada a partir de 1500 euros por família. Para revelar esses dados KodakunArticulação entre associações de defesa do meio ambiente e dos direitos dos usuários e consumidores, o que constitui um verdadeiro golpe. Além de ter que lidar com o impacto negativo da Covid na economia e do ponto de vista social, as famílias italianas terão que colocar a mão na carteira devido a Novos aumentos de preços.

Em particular, garante a Codacons, teremos que lidar com “Um verdadeiro “massacre” nos bolsos das famílias entre material escolar, livros e materiais diversosDe diários a mochilas, na verdade, você se verá lidando com um arquivo Aumento de 3,5% em relação a 2020. Em particular, o custo do material escolar por aluno será de cerca de 550 euros. Custos que podem subir 1.200 EUR Por causa dos textos escolares. naquela “O outono também é pesado em termos de preços de varejo, com aumento geral do custo de vida“

Uma situação que poderia forçar qualquer família a atacá-la 189 euros a mais Do que o esperado devido aos preços mais altos. Também é um ponto sensível no orçamento familiar. Transporte. Só no período de outono, de fato, o aumento dos preços dos combustíveis deve morder 75 euros por família. Para que não esqueçamos Aumento das contas de luz e gás, igual a aprox € 24,5. Os aumentos, que, somados, correm o risco de pesar no bolso de muitas famílias, com uma diminuição real igual a 1.488,50 euros por família.