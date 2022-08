Contas de eletricidade e gás: de contratos indesejados a call centers agressivos, como se defender

Ouça a versão em áudio do artigo

Já há algum tempo, desencadeou-se a corrida dos call centers e dos operadores porta-a-porta nas contas de luz e gás, convidando-os a conquistar segmentos adicionais de utilizadores com novas ofertas. Mas esta pesquisa se transforma em uma pressão muito intensa contra a qual a Autoridade de Energia, Redes, Meio Ambiente e Antitruste formou recentemente uma coalizão para ajudar os usuários, por meio de uma campanha dedicada “Defenda-se desta forma”, a conhecer seus direitos, especialmente no caso de lidar com telefonemas não solicitados e a ativação de contratos não solicitados são desejáveis. Aqui, então, está o gracioso vademecum em dez perguntas e respostas para se defender das situações mais desagradáveis.

1) O que posso pedir quando me é apresentado um novo contrato?

O utilizador tem direito a todas as informações úteis de que necessita para compreender exatamente as características da oferta. Para eletricidade e gás, o vendedor também deve disponibilizar a folha de comparação e a folha de resumo para explicar de forma clara e concisa o conteúdo do contrato.

2) Posso obter uma cópia do contrato com o vendedor?

absolutamente sim. O usuário tem o direito de obter uma cópia do contrato com o vendedor. Uma cópia do contrato e a confirmação do seu consentimento são necessárias para fazer valer seus direitos em qualquer lugar. Os contratos telefônicos fazem parte dos “contratos negociados fora do local” e é por isso que você pode exercer o direito de rescisão.

3) Posso reconsiderar depois de concordar com o contrato?

No caso de contratos celebrados à distância ou longe das instalações, tem o direito de rescindir o contrato, sem obrigação de apresentar qualquer justificação, no prazo de 14 dias, informando a sua vontade de rescisão por carta registada com devolução ou recibo autenticado . Envie um e-mail para o fornecedor. O direito de rescisão não se aplica no caso de contratos de seguro, de acordo com o artigo 52 do Código do Consumidor.

4) Quando fazer negócios pode ser considerado agressivo?

A prática empresarial agressiva é uma prática empresarial que, por meio de assédio, coação ou influência indevida, pode limitar significativamente a liberdade de escolha ou comportamento do consumidor médio e, portanto, pode induzi-lo a tomar uma decisão econômica que não deseja. Caso contrário, teria levado. Fazer pedidos comerciais repetidos e não solicitados por telefone, por exemplo, é uma prática comercial agressiva, assim como se gabar de uma interrupção iminente de fornecimento ou vencimento de uma oferta para persuadir um consumidor a assinar um novo contrato.