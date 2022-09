Em Pomigliano e Casalnuovo, a morte é proibida: 5 empresas são excluídas

Pomigliano Darko. Como em Portugal de cortar a morte A partir de Saramago bem como para Pomigliano E a Casalnovo Você não pode mais morrer. Pelo menos cartas na mão.

A atividade de prevenção à máfia realizada pela prefeitura para fins de proteção da economia legal continua no contexto territorial da cidade e que, desde o início do ano em curso, levou, entre outras coisas, à adoção de 25 medidas preventivas destinado a muitas empresas direta e/ou indiretamente sujeitas ao crime organizado. Neste contexto, finalmente, Governador de Nápoles, Cláudio Palumba5 ações antimáfia ocorreram contra o maior número de empresas e agências em Pomigliano d’Arco e Casalnuovo, que operam no setor de serviços funerários, com base nas investigações conduzidas pelos Carabinieri e nas atividades do “Grupo de Inspeção Antimáfia ” nesta província.

Casalnuovo.. “A aplicação de nossos protocolos legais nos permitiu agir prontamente sobre o assunto relacionado à atividade de certas funerárias que operam em nossas terras e em nosso Pomigliano – O autarca de Casalnovo anunciou Massimo Fore – De fato, esta manhã já informamos dois serviços funerários da proibição de continuar suas atividades. Além disso, uma das duas empresas já parou de operar há vários dias na região de Casalnovese. ”

Pomigliano congela a morte. A cidade de Pomigliano d’Arco continua sem empresas funerárias na área, deixando os cidadãos sem atendimento adequado em luto. Tal é o efeito das proibições contra a máfia emitidas pelo governador de Nápoles, Claudio Palumba, que atingiram as quatro empresas que operam na cidade. Segundo o governador “Existem tentativas de infiltração de gangues mafiosas pelo crime organizado e tendem a determinar suas escolhas e endereços”, Tanto que se fez necessário os entraves assinados no último dia 5 de agosto, e encaminhados ao município no dia 12 de agosto para a relativa notificação das empresas envolvidas.

Os interesses que não passaram despercebidos aos olhos dos investigadores, nem mesmo da polícia municipal de Pomigliano d’Arco liderada há vários anos pelo comandante Luigi Maiello, que no passado havia ouvido uma audiência e que ontem apreendeu uma das atividades , pois continuaram funcionando apesar da disposição do governador . “Em Pomigliano d’Aroco não há mais função para funerais – comentou Mayello – Porque tudo isso se resumiu à proibição da máfia. Agora é necessário ter uma lista de curadores das Sociedades Regionais Antiraquete.”