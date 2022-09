A tentação de Zuckerberg: Facebook e Instagram pressionados para evitar uma queda nos lucros

Metade a pensar nisso Facebook e Instagram por uma taxa Para evitar um declínio nos lucros. E em projetos Mark Zuckerberg Existe uma criação de equipe que está explorando a possibilidade de alguns dos recursos abaixo paywall. A primeira é a falta de publicidade. A mídia está falando sobre as intenções de Meta A beiraque explica como a nova seção é a primeira tentativa de Zuckerberg de criar recursos pagos no mais importante deles aplicativo social, que atualmente tem dois bilhões de usuários. grupo, chamado Uma nova experiência de monetizaçãoserá guiado Pratiti Raichodhury, que anteriormente chefiou a Meta Research. Notícias do declínio da meta-receita (e ganhos) data antiga Até julho passado. O segundo trimestre da empresa de mídia social registrou um declínio de 1%.

divisão de cargos

Pela primeira vez em sua história, um gigante Parque Menlo Anteriormente conhecido como Facebook, está crescendo a um ritmo mais lento do que o esperado. A meta-receita caiu um US$ 28,8 bilhõesos lucros caíram para US$ 6,7 bilhõesapesar do aumento do número de usuários ativos diários nas plataformas para 1,97 bilhão. Por causa da concorrência de tik tokE inflação que eleva custos e dúvidas sobre o projeto metaverso. Pague pelo conteúdo, lembre-se do dia Repúblicanão é totalmente separada da empresa. O WhatsApp Atualmente monetizando contas comerciais, dando-lhes a capacidade de alcançar clientes. Alguns administradores do grupo Facebook Eles podem cobrar uma taxa para acessar conteúdo exclusivo. O Instagram, em vez disso, se concentra no conteúdo para assinantes.

Todas essas experiências podem ser desenvolvidas por equipes Metade Para trazer novas receitas para a empresa. Em entrevista concedida a A beira John HegmanO vice-presidente de monetização da Meta disse que a empresa ainda está ocupada em expandir seus negócios de publicidade e não tem planos de permitir que as pessoas paguem para optar por não receber anúncios em seus aplicativos. “Acho que vemos oportunidades para criar novos tipos de produtos, recursos e experiências pelas quais as pessoas estarão dispostas a pagar e empolgadas em pagar”, disse ele.

