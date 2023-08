“A ferramenta será semelhante a um cartão social.”

corte imposto especial de consumo? “Isso não pode ser feito hoje.” Custará 13 mil milhões de euros por ano, e esse dinheiro será utilizado para cunhar impostos, com o objectivo de os tornar estruturais. No entanto, o ministro do Made in Italy, Adolfo Urso, garante que não pode ser descartada a intervenção governamental contra o aumento dos preços dos combustíveis. Pelo menos para apoiar aqueles que estão em uma situação difícil. “Se o preço médio (agora permanentemente acima dos 2 euros na auto-estrada, ed.) se mantiver nos níveis actuais ou pior, resolveremos o problema de ajudar as famílias numerosas e as pessoas com baixos rendimentos”.

Em “La Piazza”, evento Affariitaliani.it em Ceglie Messapica, Urso tirou o pó da ideia de incluir pelo menos uma medida “alvo” para gasolina e diesel na “complexa” lei orçamentária. “Por exemplo, com um bônus como um cartão social”, explicou à margem de sua entrevista ao Il Messaggero.

A manobra do governo pode economizar um bilhão com o baixo preço do gás. Recursos também do auxílio-filho único

a decisão

Mas a decisão é difícil de tomar. E não só porque os tanques estão mais ou menos vazios, mas porque esta medida pressupõe a capacidade de prever a direção dos preços que dependem de fatores externos imensuráveis ​​para a Itália (desde o preço do barril que os países produtores cobram até às poucas refinarias disponíveis). . No entanto, o ministro está otimista. “Confie em nós: hoje a Itália está a ser avaliada favoravelmente pelas agências de classificação internacionais e as bolsas de valores italianas estão a registar o seu recorde histórico e reduziram a diferença.” Acrescenta que as prioridades nesta fase “são a inflação e o consumo”. Tanto que “continuamos trabalhando no Pacto Antiinflação. Comerciantes, grandes distribuidores, pequenas e médias empresas, artesãos e cooperativas já aderiram. Agora cabe aos produtores com quem o ministro se reunirá nos próximos dias. “Se trabalharmos juntos como um sistema italiano, poderemos reduzir significativamente a inflação na última parte do ano.” Realmente otimista. Assim, voltando ao combustível, embora sublinhando que o corte de Draghi custou mil milhões de euros por mês, Urso ostenta alguma certeza: “Com os 25 cêntimos mais baixos que o governo anterior queria, o preço caiu mais ou menos para os níveis actuais”. Ou seja: neste momento as tarifas permanecem. E também porque, como afirmou no mesmo evento a ministra do Trabalho, Marina Calderón, antes de pedir a suspensão do rendimento básico e a implementação de políticas activas (“Mas não garantimos emprego estatal”): “Os recursos devem ser atribuídos a quem já tem necessidades.” O slogan que norteia todas (muitas) intervenções governamentais. O subsecretário Marcelo Gemato (FdI como MEP Carlo Fidanza), a presidente do Grupo FI, Licia Ronzulli, e o jornalista e conselheiro regional Vittorio Feltre. E com a chegada hoje dos vice-primeiros-ministros Matteo Salvini e Antonio Tajani. Porém, pelo menos ontem, havia um expoente da oposição: Antonio Decaro. Afinal, o prefeito de Bari, na qualidade de presidente da Anci, lidera há semanas uma campanha de críticas ao executivo. Entre a imigração (“Para menores não acompanhados, o dinheiro é pago pelos municípios”, diz ele ao chegar a Çeğli) e o dinheiro do Pnrr, o ex-funcionário de Anas parece quase aspirar ao papel de primeiro corredor no próximo Campeonato Europeu (seu o prazo é onde o primeiro nacional expira).em 2024).

enquete

Porém, a grande ausente em Sigli, após a rejeição tardia do General Fanacci, é Giorgia Meloni. A primeira-ministra, que esteve sempre presente nas edições anteriores e recebeu aplausos por “as veias dos meus pulsos tremerem” no ano passado, recusou desta vez. Porém, Meloni, que acaba de sair do Vale de Etria, é o campeão da enquete Lab21.01 que foi apresentada no palco. Uma sondagem de opinião, um ano depois de ter tomado posse no Palácio Chigi, mostra que o primeiro-ministro é mais popular do que Conte, Renzi e Letta neste momento. No mesmo nível do dragão. Menos que Berlusconi. E, acima de tudo, como os italianos o veem, em termos de imagem, como mais capaz do que há 365 dias, mas menos inovador. Mais confiável, embora menos consistente. Isto significa, pelo menos em teoria, que ele possui todas as qualificações para realizar uma manobra difícil.

