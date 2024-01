As formas do futebol são infinitas e, às vezes, também são únicas. Isto é confirmado pelo caso de Bruno Fernandes, um dos jogadores de maior destaque da atualidade. O actual médio do Manchester United nasceu no norte de Portugal em 1994, e iniciou a sua carreira no Novara, deixando o seu país natal muito jovem, sem se estrear por uma equipa do Campeonato Português, mas sim no Piemonte, onde chegou ao 2012 após adquirir a marca de propriedade do Boavista Porto Club.

O meia-atacante que se destacou no início da carreira por ser um tanto leve fisicamente Fernandez deixou o Novara de cabeça baixa mas com muita vontade de surpreender e depois conseguiu chamar a atenção de outras equipes e depois jogou pela Udinese e Sampdoria, duas equipes entre as mais bem equipadas para garantir a salvação, segundo Para possibilidades Apostando no Campeonato Italiano Atualmente disponível on-line. Começando na Série B, no histórico Estádio Silvio Piola, o português foi lentamente subindo aos escalões superiores da Série A, jogando um total de quatro temporadas antes de regressar à sua terra natal, onde seria comprado pelo Sporting Lisboa no verão de 2017.

Foi justamente após o retorno à sua terra natal, graças à formação no campeonato italiano, que Fernandes realmente começou a explodir, tanto no desempenho no meio-campo quanto na pontuação. Nascido como médio, mas também com formação polivalente, no Sporting o seu papel era o de médio-ofensivo com grande licença para atacar livremente, partindo de cada frente de ataque. Depois de uma primeira época em que marcou 116 golos, o lusitano teve uma temporada impressionante em 2018-19, marcando 33 golos, tornando-se assim no médio mais prolífico de todas as ligas europeias, estabelecendo um recorde difícil de ser batido. A partir desse momento, o ex-italiano disparou, dando um enorme salto na qualidade das suas atuações e, sobretudo, mostrando continuidade em níveis altíssimos. A mais recente confirmação do seu momento de avanço veio há um ano, quando chegou a Old Trafford sereno e inalterado. Uma dinâmica bastante unidaQue não perderá nenhuma partida durante meses após sua chegada.

Graças a ele, os Red Devils conseguiram se classificar para a Liga dos Campeões no último minuto, após uma segunda rodada sem uma única derrota. Fernandes, equivalente futebolístico do United, é organizador e finalizador do jogo, tendo agora também conquistado o estatuto de titular da selecção portuguesa. A entrada dos lusitanos na economia de jogo das equipas de maior sucesso do futebol inglês moderno foi absoluta, e a sua importância também foi realçada pela recente decisão do treinador Ole Gunnar Solksjaer. Mesmo chamando-o de capitão Contra o Paris Saint-Germain, o que surpreendeu o próprio jogador.

Tendo chegado ao auge do futebol mundial, Fernández deixou o Novara para perseguir o seu grande sonho, e ainda hoje está muito ligado ao clube piemontês, seu pequeno mas poderoso ponto de partida.