Desempenho de Wall Street na sessão de 12 de janeiro de 2024

Principais índices de ações dos EUA Alterações fracionárias registradas Na última sessão da semana.

O índice Dow Jones caiu 0,31% para 37.593 pontos, depois de atingir um novo máximo histórico de 37.825 pontos. O índice Standard & Poor's 500 recuperou 0,08% para 4.784 pontos, abaixo do novo máximo de 4.802 pontos. Sinal de mais para o Nasdaq (+0,02% para 14.973 pontos).

Algumas surpresas nos primeiros relatórios trimestrais dos gigantes do setor financeiro nos Estados Unidos. Bank of America em destaque (-1,06% para US$ 32,8). O instituto encerrou os últimos três meses de 2023 com faturamento inferior ao consenso dos analistas, enquanto o lucro por ação ficou em linha com as expectativas.

Dia ruim para Tesla (-3,67% para US$ 218,89). Segundo o que foi noticiado por algumas agências de notícias, a gigante automóvel poderá reduzir a produção na fábrica alemã, na sequência de problemas de abastecimento devido à complexa situação geopolítica no Mar Vermelho.

Pior desempenho para Delta Air Lines (-8,97% para US$ 38,47), que reviu em baixa as suas estimativas de lucro por ação para o atual ano fiscal. Por outro lado, a companhia aérea fechou o quarto trimestre de 2023 com receitas e lucros por ação melhores do que o consenso.

Trimestralmente a partir de Grupo UnitedHealth (-3,37% para US$ 521,51) Wall Street não gostou.