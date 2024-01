A conta corrente é a mais barata: é daí que vêm as comissões, multas e impostos de caixas eletrônicos e cartões de crédito

Aumenta ATM Por trás dos aumentos nas contas correntes estão os ajustamentos ascendentes nas comissões, especialmente nos cartões de pagamento, um ativo cada vez mais rentável para bancos e empresas financeiras, à medida que os gastos digitais se espalham. As taxas médias de ATM, que eram quase sempre gratuitas no passado, são de 10,80 euros, em comparação com 9.190 euros em janeiro.conclui a análise da Altroconsumo Economia funcionando à noite Realizado no início de dezembro sobre contas de famílias com operação média de dez instituições (Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Bper, CheBanca!, Crdem, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mps, Poste Italiane e Unicredit). O cartão de débito mudou e estes são os novos ATM internacionais, que também funcionam contactless, contactless e para compras online. Leia também:

– Aumentos em conta corrente de até 22% (e retorno zero): análises e dicas para escolher o produto certo

Outros custos que afetam a conta corrente, a partir do cartão de crédito lá Cartão de crédito Em dez meses, os ATM aumentaram menos, mas as suas comissões já eram elevadas: +3,13% para 51,36 euros hoje em média. “O processo de consolidação tanto nos bancos quanto nos serviços financeiros afeta os custos, e o processo de fusões e aquisições foi retomado – diz Donato Todisco, economista do Banco Ultraconsomo —. Círculo PagoBankomat Pode se desenvolver e é o mais comum. também visto E Cartão de crédito MasterCard “Mas está crescendo.” (Ambas as ações subiram mais de 17 pontos em dois anos.) Existem bancos, como o Fineco, que oferecem caixas eletrônicos virtuais, que podem ser mantidos carteira sobre telefones inteligentes: Você pode economizar nos custos de envio, cerca de dois euros. READ Netflix, Disney e Amazon terão que investir no cinema suíço

Multas e pagamentos à AP: de onde vêm as comissões? Entre as comissões crescentes está também o pagamento digital de despesas da administração pública, como multas, com o sistema Cbill/PagoPa: o custo médio da operação é hoje de 1,77 euros, mais 4,5% que em janeiro. O custo do pagamento de contas ao balcão (com débitos em conta) também sobe: +10,8% para 3,39 euros. É um aumento de 30 cêntimos, mas indica a tendência contínua dos bancos de desencorajar as transacções nas agências. “As contas agora podem ser pagas através do smartphone por 1,80€”, afirma Todisco.

Simulação A única comissão decrescente entre as analisadas é a da transferência bancária (com débito em conta) que diminuiu 6% para 5,19€. Vamos aos preços. É aqui que aparece o contínuo aumento dos custos para quem está no vermelho: a taxa negativa do cheque especial de dez meses sobe para 18,24%, ante 17,79% em janeiro (era de 17,08%, um ponto abaixo, em fevereiro de 2022). Mas as taxas de juro dos empréstimos dos principais bancos analisados ​​permanecem em zero. No entanto, algumas instituições fora da comissão começaram a oferecer retornos. Por exemplo, no início de dezembro, o Ibl Banca anunciou uma promoção de um montante fixo de 3,5%, durante seis meses, para quem abrir conta à ordem até 16 de janeiro.. A Altroconsumo selecionou, através de simulação, as contas mais adequadas de todas (não apenas entre os grandes bancos) no seu arquivo de 297 instituições, tendo assim também em conta quais os bancos que oferecem rentabilidade do saldo. A simulação, que não inclui promoções, decorre numa conta com saldo médio de 4.000€ (menos de 5.000€ não paga imposto de selo de 34,20€), depósito de salário, débito direto de contas, dez transferências online para outro banco, 12 pagamentos de hipoteca, 12 saques em caixas eletrônicos. READ Inteligência artificial que facilita o relacionamento entre empresas e clientes

Classificação No topo deste ranking das melhores contas online estão os bancos que oferecem taxa ativa: Banca Sistema bruto 1,5% (líquido 1,11%), Banca Progetto 0,25% (0,19%), Banca Ifis 0,20% (0,15%) e Ibl Banca 0,10% (0,07%).. O Banca Sistema está em primeiro lugar com o “SIM!” Corrente”: Aqui o aforrador ganha, no caso assumido, 44,40 euros por ano (contabilizando a retenção na fonte de 26%), em vez de gastar. Com o Banca Progetto (conta principal) os lucros anuais são de 7,40€ e com o Banca Ifis (Rendimax) de 5,92€. De todos os bancos tradicionais (aqui a escolha é feita entre aqueles que têm pelo menos uma agência em Milão) o vencedor em termos de comodidade é o Ibl Banca (Controcorrente-Semplice) onde o cliente obtém um lucro anual de 2,96 euros. Nos restantes casos paga: 18 euros no Banca Sella (conta inicial), 23,99 euros no Unicredit (Genius Green), 24 euros no Widiba-Mps (conta inicial).