De Messina às Olimpíadas, Alessandra Chelmey se apresentará em Paris em 2024

23 anos, de Messina Alessandra Chelmey, em arte Alexandrina B Menina, Campeã do breakdance, ela pode ser a primeira italiana da história a competir nas Olimpíadas do breakdance, modalidade que estreará em jogos Olímpicos sob Torre Eiffel. A história que ele contou Repúblicade Fabrício Berti.

Quem é Alessandra Chelmey?

Nasceu em 13 de outubro de 1999, Alessandra começou a dançar ainda criança. A dois passos da Base Naval de Messina: “Começou aos seis anos a ver os meus vizinhos a dançar. De imediato percebi o que eles faziam. Sendo uma área protegida, como uma base naval, podia andar sozinho, embora era pequeno. Então eu tentei saber que horas e dias era. Esses caras se apresentam nele, para aparecer no mesmo lugar e imitar seus movimentos, secretamente e sem o conhecimento deles. Eu fazia balé, mas logo percebi que não combinava comigo. Quando vi essas crianças dançando, disse aos pais de Carmelo: “Papai, eu quero fazer isso, quero ser como eles”. Agora, eu e essas duas pessoas com quem comecei estamos em do mesmo grupo, Marittima Funk Crew. “Mas só anos depois eu disse a ele que foi graças a eles que comecei a dançar”, disse o jovem atleta de Messina.





Carreira de Alessandra Chelmey

No dia 15 de janeiro, em Riccione, Alessandrina B-Girl conquistou o topo do pódio no Campeonato Italiano Absoluto Breakout. Em seguida, participando do Red Bull BcOne World Final 2023, em Nova York. E um saco cheio de sucessos e satisfações: desde a vitória no Last Chance Cypher na Batalha Mundial do Porto, em Portugal. Mesmo sucesso no Queen16, na Alemanha. e na BBoyEurope na França.





Alessandra Chelmey: “Breakdancing é o meu mundo”

“Cada etapa me permitiu chegar onde estou. Tenho que agradecer aos meus pais, que sempre me apoiaram em todas as minhas escolhas. Sempre fui um superatleta, também já fiz snowboard, já Já fui árbitro de futebol, mas o que sinto quando caio, não sei explicar. Para mim, fratura é tudo: quando acordo penso nisso, quando durmo penso nisso, quando ando penso disso. O quebrantamento é o meu mundo.”

A relação de Alessandra Chelmey com Messina

Alexandra Ele saiu Messina Quando tinha 18 anos, quando terminou a escola, para estudo e treinamento: “Eu me formei na Universidade Estadual de Milão em Economia e Gestão. Agora continuo meu mestrado em Ciências Econômicas e Empresariais, em Bicocca. Mas também escolhi Milão para quebrar , não apenas para estudar. No entanto, minha conexão com Messina e a Sicília é profunda. E sempre volto o mais rápido que posso.”

O sonho de Alessandra Chelme

Alessandra tem muitos sonhos a realizar e metas a alcançar: “Nos últimos anos, conquistei muitos dos meus sonhos, como viajar pelo mundo, ser uma das B-Girls mais fortes do mundo e alcançar objetivos importantes. momento, estou falando mais de metas do que de sonhos, pois trabalho muito para conseguir tudo que deixei na gaveta antes jogos Olímpicos Sempre foi meu sonho, mas nunca pensei que poderia chegar lá com ele quebrado. Estou muito feliz que o break tenha se tornado um esporte olímpico, porque dançamos como artistas, mas treinamos como atletas profissionais, seis dias por semana, de manhã e à noite.

Estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

“o 2024 será o primeiro ano Pausa nas Olimpíadas de Paris E quero fazer parte dessa parte da história e contar a quem vai assistir o que é o colapso e que valores este sistema transmite. Depois quero mencionar o nome de Messina e as cores da Sicília. Eu comecei a copiar movimentos dança break O que os meninos que moravam perto da minha casa estavam fazendo. Depois do título italiano, comecei a atirar para todos os lados. Os Jogos serão um evento histórico e quero fazer parte disso. Pratiquei dança clássica, mas logo percebi que não era para mim.