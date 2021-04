Contas ENI, números para o primeiro trimestre de 2021

O período de recuperação de receita e rentabilidade está encerrado. O cão de seis patas forneceu algumas indicações do exercício em andamento

Eni Comunique os resultados operacionais e financeiros do primeiro trimestre de 2021, O período fechou com retorno de receita e lucratividade, Após fortalecer o cenário de upstream com o preço do petróleo Brent a $ 61 o barril (+ 21% no primeiro trimestre de 2020; + 38% no quarto trimestre de 2020).

Eni, resultados do primeiro trimestre de 2021

A ENI fechou o primeiro trimestre de 2021 com um Receitas Equivalente a 14,49 mil milhões de euros, um acréscimo de 4% face a 13,87 mil milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

O Six Legged Dog encerrou seu período de revisão com Lucro operacional 1,86 bilhão de euros, ante 1,1 bilhão de euros nos três primeiros meses do ano passado. EU ‘Lucro operacional ajustado 1,32 bilhões de euros, um aumento de 1% em comparação com 1,31 bilhão de euros nos primeiros três meses de 2020.

Neste trimestre, ENI marcou um Resultado líquido 856 milhões de euros, face a um passivo no valor de 2,93 mil milhões de euros, registado no mesmo período do ano passado. No nível Modificado O lucro líquido aumentou de 59 milhões de euros para 270 milhões de euros.

O Produção de hidrocarbonetos No primeiro trimestre foi de 1,7 milhão de barris-equivalente por dia, queda de 5% (após descontados os cortes OPEP + e o efeito preço positivo dos acordos de produção e compartilhamento de portfólio) como resultado da desaceleração dos investimentos em desenvolvimento, que foi parcialmente compensada pelo crescimento da produção no Egito suportado pela forte recuperação da demanda de gás no país.

ENI, quais foram as estimativas dos analistas para o primeiro trimestre de 2021

A previsão publicada no site da ENI indicava um resultado operacional revisado de 1,51 bilhões de euros e um lucro líquido ajustado de 0,44 bilhões de euros.

A produção foi estimada em 1,7 milhão de barris por dia.

ENI, dívida sobe no final de março de 2021

Em 31 de março de 2021Dívida Financeira Líquida Do ENI ascendeu a 17,51 mil milhões de euros, um acréscimo face ao valor do início do ano (16,59 mil milhões de euros) e a alavancagem (relação entre dívida financeira líquida e capital próprio incluindo interesses minoritários) 0,44 (o mesmo valor em início do ano).

No primeiro trimestre, a ENI criou um Fluxos de caixa de operações € 1,38 bilhão, beneficiando-se de um maior volume de contas a receber devidas em períodos de relatório subsequentes vendidos em Factoring em comparação com o quarto trimestre de 2020.

O Investimentos líquidos € 1,39 bilhão (em comparação com € 1,91 bilhão no primeiro trimestre de 2020), totalmente financiado pelo fluxo de caixa antes da variação do capital de giro a custo de reposição.

ENI, algumas estimativas para 2021

Apresentado por ENI Alguns indicadores financeiros e operacionais para o ano de 2021.

Em detalhes, a administração espera uma geração de fluxo de caixa livre por ano superior a € 3 bilhões, com base nos preços atuais do petróleo Brent de US $ 60 por barril.

ENI confirmou que A produção de hidrocarbonetos por ano é equivalente a aproximadamente 1,7 milhão de boe por diaSupondo que a OPEP + corte cerca de 35.000 barris de petróleo por dia em uma média anual.

Além disso, a gestão apontou para um Previsões de gastos orgânicos para investimentos de cerca de € 6 bilhõesEmbora o preço atual do petróleo bruto Brent seja de US $ 60 por barril, ela estima o fluxo de caixa operacional antes do capital de giro em mais de US $ 9 bilhões.

ENI relatou que Neutralidade monetária Para cobrir os gastos orgânicos e ganhos mínimos, é alcançado o nível de petróleo bruto Brent de US $ 51 por barril.

ENI, indicações de dividendos

ENI esperava isso No final de julho, Por ocasião do relatório dell’Interim, A atualização da previsão de referência do Brent de 2021 será relatada O que contribuirá para definir o componente de dividendo variável e reativação potencial da recompra em 2021

A administração indicou que um dividendo mínimo de 0,36 euros por ação será adicionado a uma componente variável para aumentar o valor começando com uma referência Brent de $ 43 por barril.

A recompra terá efeito a partir da referência Brent de $ 56 por barril.