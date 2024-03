Mercados de ações hoje, 18 de março. A China surpreende os mercados. Fed, as expectativas de corte da taxa de juros diminuem. Milão pela primeira vez acima dos 34 mil pontos

Os mercados bolsistas da UE estão a progredir lentamente. Aqui estão os cupons da Piazza Affari

As principais bolsas europeias avançaram lentamente a meio da sessão, após a confirmação da taxa de inflação na Zona Euro. A melhor é Frankfurt (+0,33%), seguida de Madrid (+0,27%), Londres (+0,2%), Milão (+0,15%) e Paris (+0,14%). O petróleo bruto (WTI +0,69% para US$ 81,6 por onça) e o gás (+4,81% para € 28,32 por MWh) caíram, enquanto o ouro ficou positivo (+0,06% para US$ 2.159 por onça) e o aço permaneceu fraco (-0,86% para US$ 3.474 por tonelada). O dólar estabilizou-se em 149,1 ienes e 0,78 libras, e o euro subiu para 1,08 dólares. O spread entre os Bunds alemães a 10 anos e os Bunds alemães caiu para 123,7 pontos, com o rendimento anual italiano a cair 0,4 pontos para 3,69% e o rendimento alemão a subir 1,2 pontos para 2,45%. Eni (-0,03% ajustado), STM (-0,18% ajustado) e Total Energies (+0,22% ajustado) estão dividindo o cupom hoje. Entre as petrolíferas, a Shell foi cautelosa (+0,53%), enquanto a BP foi mais positiva (+0,76%). Em destaque está o setor Volvo Cars (4%), com o BNP Exane a baixar a sua recomendação para 'Neutra', ao mesmo tempo que aumenta o seu preço-alvo em 12% para SEK 39. Renault (+1,68%) e Stellantis (+1,6%) também competem. No setor bancário destaca-se o Mps (+1,89%), corrigindo os níveis mais elevados desde dezembro de 2022, seguido do Caixabank (+1,56%), Bper (+1,17%), Sabadell (+1,1%) e Bps (+0,75%). ). ). O Intesa manteve-se inalterado e o Banco Bpm (-0,14%) caiu.