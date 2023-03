Monoplano de LB744 – Virgilio Motori

Automobili Lamborghini é sinônimo disso há mais de 60 anos inovação. Algumas semanas atrás, vimos o lançamento do primeiro veículo elétrico híbrido plug-in de alto desempenho com motor V12. Hoje a marca revela-nos Solução técnica única no cenário automotivo atual.

Nós estamos falando sobre RL 744baseado em uma nova estrutura inspirada na aviação, o monoplanoAlém da carroceria monocoque multitecnologia totalmente em carbono, o quadro dianteiro também apresenta compósitos forjados, um material proprietário composto de fibras de carbono de fibra curta em um banho de resina, patenteado e usado pela Lamborghini em suas primeiras aplicações estruturais desde 2008.

o que é um monocoque

Mais um passo em frente para o Lamborghini em relação ao Aventador, tanto em termos de rigidez torcional como em termos de leveza e dinâmica de condução. O LB744 é o primeiro supercarro esportivo com carroceria frontal totalmente em fibra de carbonoo que garante um alto desempenho na capacidade de absorção de energia, com uma relação de 2:1 em relação à carroceria de alumínio do Aventador Ultimae, além de uma significativa economia de peso.

O monocoque do LB744 é 10% mais leve que o do Aventador. A rigidez torcional foi significativamente aumentada, ajudando a garantir as melhores qualidades dinâmicas da categoria em termos de estabilidade, capacidade de resposta e controle durante a direção esportiva.

Outro desenvolvimento importante está no uso de carbono torna o LB744 único, É o balanceiro, um componente de anel único em CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) que é a estrutura de sustentação do veículo.

fabricação de molduras

O conceito de design por trás do desenvolvimento do novo monocoque é Com base na máxima integração entre os componentes, Foi maximizado graças à introdução da tecnologia de compósitos forjados. A realização de componentes em Forged Composite também melhora a eficiência e aumenta a sustentabilidade em todo o processo manual de produção e montagem.

para mim construção de telhado A técnica de fazer o compósito em autoclaves com materiais pré-impregnados, mais tradicional, mas não menos eficaz: o carbono na autoclave atende a altos requisitos técnicos, estéticos e qualitativos, juntamente com a engenhosidade da laminação manual altamente especializada que vem de anos de excelência na produção interna de componentes compostos. Esta escolha oferecida pela Lamborghini irá, sem dúvida, garantir ao cliente a máxima versatilidade na personalização do tejadilho.

A estrutura traseira é feita de liga de alumínio de alta resistência e apresenta duas peças fundidas ocas significativas na área da cúpula traseira, que integram os acessórios da suspensão traseira e suportam a unidade de potência em um único componente com uma seção de inércia fechada, garantindo redução significativa de peso, maior rigidez e uma redução significativa nas linhas de soldagem.

LB744 marca um novo “ano zero”. No que diz respeito à utilização do carbono na produção automóvel, resume-se no acrónimo AIM (Automação, Integração e Modularidade) onde a automatização se traduz na introdução de processos automatizados e digitais na transformação dos materiais, preservando a fabricação tradicional da Lamborghini também no domínio dos veículos.

Em vez disso, a integração refere-se à integração de várias funções em um único componente por meio de O desenvolvimento da tecnologia Moldagem por compressão, processo de moldagem de polímeros pré-aquecidos capaz de garantir a produção de volumes nas mais diversas faixas de comprimentos, espessuras e complexidades, garantindo a máxima integração entre os componentes para garantir alto desempenho e rigidez torcional. Finalmente, a Modularidade tende a tornar mais flexíveis e eficientes as tecnologias implementadas para responder a todas as características e requisitos de um produto modular.